Mazda stopt met CX-3

Het is eind dit jaar over en uit voor de Mazda CX-3. De compacte cross-over verdwijnt van de Europese en Amerikaanse markt en krijgt geen directe opvolger.

In december komt er een eind aan de de productie van de Mazda CX-3. De CX-3 is Mazda's compacte cross-over die in 2014 zijn werelddebuut beleefde tijdens de LA Auto Show en die na zo'n zeven jaar dus met pensioen mag.

Mazda Nederland zegt tegen AutoWeek dat de huidige CX-3 'het laatste model is dat verkrijgbaar is in Europa' en dat betekent dat een eventuele tweede generatie CX-3 niet naar ons deel van de wereld komt. Volgens de Nederlandse importeur stopt Mazda zowel in Europa als in de Verenigde Staten met de verkoop van de CX-3. Het valt dus niet uit te sluiten dat er onder meer in het thuisland wel een opvolger komt. Mogelijk deelt die nieuwe compacte cross-over zijn techniek net als de volgende generatie Mazda 2 met een model van Toyota.

Sinds de Nederlandse marktintroductie in 2015 heeft Mazda in ons land tot op heden ruim 10.500 CX-3's verkocht. In zijn eerste volle verkoopjaar (2016) beleefde de auto zijn topjaar. Toen verlieter er 2.338 exemplaren de showroom. De verkoopteller van de CX-3 staat dit jaar op 533 stuks, beduidend lager dan die van jongere tegenspelers als de Renault Captur (3.884) en Kia Stonic (2.569). Wie na dit jaar op zoek is naar een cross-over of SUV van Mazda die een maatje kleiner is dan de CX-5, kan terecht bij de CX-30 en de elektrische MX-30. Volgend jaar brengt Mazda een tweetal grotere cross-overs/SUV's op de markt: de CX-60 en CX-80. Voorlopig lijken de Japanners hun aandacht dus op de hogere segmenten te willen vestigen. Leuk weetje: de Mazda CX-3 is in Nederland alleen nog met de 121 SkyActiv-G benzinemotor leverbaar. Dat is geen kleine turbomotor, maar een atmosferische 2.0!