Update voor Mazda CX-3 kleedt gamma uit

Mazda komt met een update voor de CX-3. Verwacht echter geen rigoureuze veranderingen op uiterlijke basis; de Skyactiv-G-motor stoot nu wel minder CO2 uit. Wat echter wel opvalt is het gamma, want die is helemaal uitgekleed.

Door de komst van de volledig elektrische MX-30, de CX-30 en de iets gewijzigde CX-5 kon de compactere CX-3 niet achterblijven. Mazda komt dan ook met een zogenoemde ‘modeljaarupdate’. Dit heeft echter best grote gevolgen, want vanaf volgende maand is de CX-3 voorlopig maar in één uitvoering beschikbaar. Het motorengamma is volledig uitgekleed waardoor alleen de 120 pk sterke Skyactiv-G benzinemotor overblijft. Door cilinderuitschakeling bij deze motor stoot hij voortaan wel iets minder CO2 uit en is de emissie verlaagd naar 140 g/km. Vanaf de update is de CX-3 in eerste instantie enkel leverbaar in combinatie met de handgeschakelde zesbak.

Voorlopig is de CX-3 slechts in één uitrustingsniveau beschikbaar: de Sport Selected-uitvoering. Deze versie is voorzien van onder andere 18-inch lichtmetaal, stoelverwarming voor, climatecontrol een 7-inch multimediasysteem. Prijzen beginnen bij €25.990. In de private lease kost de CX-3 minimaal €399.

Door de update worden de Skyactiv-G 150 AWD en Skyactiv-D 116 dus uitgezwaaid. Deze keren in een later stadium ook niet meer terug in de compacte SUV. Luxere uitvoeringen van de CX-3 volgen wel op een later moment. Ook de zestraps automaat wordt later dit jaar weer leverbaar.