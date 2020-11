Nieuwe Mazda 2 gebaseerd op Toyota Yaris

De volgende Mazda 2 wordt gebaseerd op de Toyota Yaris Hybrid, zo meldt Mazda in een presentatie van haar laatste kwartaalverslag. Hiermee intensiveert Mazda de samenwerking met Toyota. De nieuwe Mazda 2 staat op de planning voor ergens in de komende twee jaar. Wanneer hij precies komt, is nog niet bekend.

Mazda meldt dat het voor de Europese markt van plan is om tussen nu en 2022 een 'OEM-supplied model based on Yaris THS' aan te bieden. Gezien het feit dat de huidige Mazda 2 alweer sinds 2014 meegaat, lijkt het er dus op dat de opvolger van de Mazda 2 zijn genen in grote mate gaat delen met die van de Yaris. Hoe ver dat gaat, blijft nog gissen. In ieder geval ligt het voor de hand dat de nieuwe Mazda 2 de 116 pk sterke 1.5 Hybrid onder de kap krijgt. Het kan zijn dat Mazda nog wel een eigen ontwerp klaarstoomt, maar het is ook goed mogelijk dat het een vergelijkbare weg inslaat als Suzuki met de Swace en Across, die respectievelijk een gerebadgede Corolla en RAV4 zijn.

Met een hybride aangedreven 2 kan Mazda zijn gemiddelde CO2-uitstoot in Europa verder drukken. Dat zou ook voor Toyota gunstig uitpakken, want de twee merken zitten samen in een CO2-poule. Verder is Toyota sinds 2017 voor vijf procent aandeelhouder van Mazda. Ze hebben overigens eerder al samengewerkt in het B-segment, maar dan andersom: de Noord-Amerikaanse Toyota Yaris was namelijk een Mazda 2 met Toyota-badges, die er ook als sedan kwam. Daarnaast was er van de vorige Mazda 3 ook al een hybride variant met een aandrijflijn van Toyota, maar die kwam niet naar Europa.

Wanneer de nieuwe Mazda 2 precies zijn opwachting maakt, is dus nog niet bekend. Mazda Nederland wilde daar tegenover AutoWeek nog niets over kwijt.