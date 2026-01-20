Mazda trapt het stroompedaal momenteel al aardig in, want naast de nog verse Mazda 6e is inmiddels ook de Mazda CX-6e van de partij. Het plan was dat er vervolgens vanaf volgend jaar ook zelf ontwikkelde EV's bij zouden komen. Dat loopt echter toch anders, zo begrijpt Automotive News uit berichtgeving van Japanse media Nikkei en Nikkan Jidosha.

In plaats van 2027 wordt 2029 naar verluidt het debuutjaar voor de eerste elektrische Mazda op eigen basis. Onzekerheden rond de EV-markt zouden aan de basis van het uitstel liggen. Mazda zelf stelt volgens Automotive News dat het - vrij vertaald - 'de introductie van nieuwe elektrische auto's afstemt op regelgeving en interesse van klanten in verschillende landen'.

Het is niet helemaal verrassend dat het niet volgend jaar al begint; er is nog steeds niet veel bekend over de basis in kwestie. We weten wel dat er Panasonic-accu's voor gebruikt worden en dat Mazda de modelnamen 2e, 3e en CX-5e heeft geregistreerd. Dan laat het zich raden wat voor soort auto's er waarschijnlijk op die basis verschijnen. Kijk er niet gek van op als er ook range-extenders leverbaar worden, al dan niet met een wankelmotor. Afgelopen najaar gaf Mazda met de Vision X-Coupe nog een spectaculaire voorbode van een plug-in met een wankelmotor.