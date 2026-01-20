Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

'Mazda stelt elektrische modellen op nieuw eigen platform uit'

Twee jaar later

6
Mazda Vision X-Coupe
Joas van Wingerden

Mazda breidt zijn elektrische modellengamma uit, maar het gaat niet in zo'n rap tempo als verwacht. 'Eigen' elektrische modellen op een nieuwe basis komen later dan oorspronkelijk gepland.

Mazda trapt het stroompedaal momenteel al aardig in, want naast de nog verse Mazda 6e is inmiddels ook de Mazda CX-6e van de partij. Het plan was dat er vervolgens vanaf volgend jaar ook zelf ontwikkelde EV's bij zouden komen. Dat loopt echter toch anders, zo begrijpt Automotive News uit berichtgeving van Japanse media Nikkei en Nikkan Jidosha. 

In plaats van 2027 wordt 2029 naar verluidt het debuutjaar voor de eerste elektrische Mazda op eigen basis. Onzekerheden rond de EV-markt zouden aan de basis van het uitstel liggen. Mazda zelf stelt volgens Automotive News dat het - vrij vertaald - 'de introductie van nieuwe elektrische auto's afstemt op regelgeving en interesse van klanten in verschillende landen'.

Mazda Vision X-Coupe

Mazda Vision X-Coupe

Het is niet helemaal verrassend dat het niet volgend jaar al begint; er is nog steeds niet veel bekend over de basis in kwestie. We weten wel dat er Panasonic-accu's voor gebruikt worden en dat Mazda de modelnamen 2e, 3e en CX-5e heeft geregistreerd. Dan laat het zich raden wat voor soort auto's er waarschijnlijk op die basis verschijnen. Kijk er niet gek van op als er ook range-extenders leverbaar worden, al dan niet met een wankelmotor. Afgelopen najaar gaf Mazda met de Vision X-Coupe nog een spectaculaire voorbode van een plug-in met een wankelmotor.

6 Bekijk reacties
Mazda Elektrische Auto

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Mazda CX-60 2.5 e-SkyActiv PHEV Homura Full Option

Mazda CX-60 2.5 e-SkyActiv PHEV Homura Full Option

  • 2022
  • 73.259 km
€ 34.990
Mazda CX-30 2.0 e-X M Hybrid 187Pk Open Dak Navi 360Camera Bose El.Klep

Mazda CX-30 2.0 e-X M Hybrid 187Pk Open Dak Navi 360Camera Bose El.Klep

  • 2024
  • 13.480 km
€ 33.950
Mazda 2 1.4 Touring

Mazda 2 1.4 Touring

  • 2005
  • 88.061 km
€ 1.975

Lees ook

Nieuws
Mazda CX-6e

Mazda CX-6e blijft onder de €50.000

Mazda MX-30

Mazda MX-30 e-SkyActiv 145 – 2021 – 92.200 km - Accudegradatietest

Mijn eerste auto
Wiborg Vranken heeft een Mazda MX-5 gehad

Nu zijn ze duurder maar Wiborg kon nog voor relatief weinig een Mazda MX-5 als eerste auto kopen

Op Zoek Naar
occasions, suv's, cross-overs, Japans

Met deze Japanse compacte hybride SUV's met de kop eraf kun je nog jaren zorgeloos rijden

Duurtest
Mazda 6e

Zo gaan onze elektrische middenklassers met kou om: updates Mazda 6e en VW ID7

Lezersreacties (6)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.