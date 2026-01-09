Op het Autosalon van Brussel onthult Mazda zijn derde volledig elektrische auto. De Mazda CX-6e zagen we eigenlijk vorig jaar al, toen hij in Shanghai werd onthuld als Mazda EZ-60. Niettemin is de CX-6e serieus bijgepunt naar Europese smaak, zo belooft Mazda. In het Europese R&D-centrum mochten wij vast voorproeven.

Mazda mag dan lang de kat uit de boom hebben gekeken, inmiddels ontkomen ook zij niet meer aan de transitie. In 2020 deden ze met de MX-30 een voorzichtige vingeroefening, maar die is alweer van het menu verdwenen. Een eigen EV ontwikkelen vertrouwt Mazda zich nog niet toe, dus grepen ze terug naar hun partnerschap met het Chinese Changan, dat al meer dan twintig jaar Mazda’s bouwt voor de Chinese markt. Inmiddels ook voor het westen, waarvan de 6e de eerste vrucht is. Nu staat verdere uitbreiding op stapel in de vorm van de CX-6e.

Bidirectioneel laden

Zoals de naam al doet vermoeden, is deze D-segment SUV een hoge variant op de 6e. De aandrijflijn is inderdaad identiek: een elektromotor met 190 kW/258 pk en 290 Nm op de achteras, die wordt gevoed door een 78 kWh (netto) LFP accupakket. Daarmee komt de CX-6e 484 km ver (WLTP). Laden gaat aan de gelijkstroom met maximaal 195 kW (in de video zeggen we 165 kW, wat ten tijde van de opnames werd gecommuniceerd, maar later is bijgesteld door Mazda), waarmee je in 24 minuten van 10 naar 80 procent gaat. Driefasen wisselstroom laden gaat met 11 kW. Interessant is dat de CX-6e niet alleen neemt, maar ook geeft. Via de adapter krijg je 3.500 W V2L.

Waag het niet de CX-6e voor omgekatte Chinees uit te maken, tenminste niet binnen gehoorsafstand van iemand van Mazda. Niet voor niets mogen wij de auto bekijken en filmen in het Europese R&D-centrum. Hier zijn chassis (MacPherson voor, multilink achter), besturing en ook HMI ingrijpend aangepast aan de Europese smaak. In hoeverre dat gelukt is, kunnen we over enkele maanden beoordelen. Wat we wel al zeker weten, is dat de Europese ontwerpers hun best hebben gedaan. “Wij hebben altijd al flinke zeggenschap gehad over wat er in Hiroshima wordt gedaan, maar bij dit model was onze inspraak groter dan ooit”, vertelt de Europese tekenchef Jo Stenuit. De koets is onmiskenbaar Mazda, vooral, maar zeker niet alleen dankzij de signature wing, zoals Mazda het lachebekje tussen de koplampen noemt. Het meest trots is Stenuit op de zwevende D-stijl. Los van het feit dat het bijzonder oogt, komt het ook de stroomlijn ten goede. Het zwarte dak moet de CX-6e lager doen ogen dan hij is.

Mazdabril af

Het interieur daarentegen wijkt wat meer af van wat we bij Mazda gewend zijn. De materialen halen het net niet bij het niveau waarmee Japanse Mazda’s steeds opnieuw indruk maken. Maar zet je die Mazdabril even af, dan zul je tot de conclusie komen dat het ook hier goed toeven is aan boord. Het dashboard wordt gedomineerd door een gigantisch (26,45 inch, 32:9) scherm, dat doorloopt tot de passagierskant en dan ook beide inzittenden afzonderlijk van elkaar tot dienst kan zijn. Het klokkencluster is verdwenen; alles wat je daar kreeg, wordt in de voorruit geprojecteerd. Het panoramadak is standaard vanaf de basisuitvoering en kan met een elektrisch bediend scherm worden gesloten. Ook standaard zijn de speakers in de hoofdsteunen voor, zodat telefoongesprekken en navigatie-instructies niet over het hifisysteem hoeven. Wel zo prettig voor de passagiers, die achterin worden verwend met heel veel beenruimte.

Parkeermodus

Enkele bijzondere features willen we je niet onthouden. Zo zijn er vier ‘vehicle modes’. In Pet Comfort wordt bij korte afwezigheid de cabine koel gehouden zodat Fikkie op hete zomerdagen niet meer smoort. Rest Mode is voor een wat langere tuk langs de weg: stoelen vlak en geluiden uit: welterusten. Voor een wat kortere break (een buiten de deur-bespreking met die woest aantrekkelijke collega?) is er de Relax Mode en in Wash Mode worden spiegels ingeklapt, gaan de ramen dicht en is de parkeersensoren het zwijgen opgelegd.

Irma Sluis

Minstens zo bijzonder is standje Irma Sluis: zeven handgebaren activeren iets. Maak je een oké-gebaar (wijsvinger-duim rondje) navigeert de auto je naar huis, een gebalde vuist betekent dat je naar je werk moet (wat zegt dat over de arbeidsrelatie van degene die dit verzon?) en van Churchill heeft Mazda het V-teken geleend. Geen victory ditmaal, maar een selfie van de boordcamera: dat kunnen alleen Chinezen verzinnen.

De CX-6 e heeft met 2,90 meter een flinke wielbasis en daar pluk je achterin de sappige vruchten van. De beenruimte is werkelijk riant. In de kofferbak (met prettig lage tildrempel) kun je standaard 468 liter kwijt en met de achterbank plat is dat 1.434 liter. De frunk meet 80 liter en voor wie dat allemaal nog niet voldoende is: de CX-6e mag 1.500 kg trekken.

Zelf ontwikkelde EV's van Mazda

Wie desondanks nog moeite heeft met het idee dat dit eigenlijk een Chinese auto is, moet nog even geduld hebben, maar wordt niet vergeten. Mazda noemt deze auto en de 6e fase 2 (de MX-30 was fase 1), fase 3 wordt een elektrisch platform uit eigen huis, BEV3 genaamd, dat rond 2028 klaar moet zijn en diverse modellen zal bedienen (want scalable). Wie wel valt voor de CX-6e, hoeft iets minder geduld te hebben. In juni staat hij bij de Nederlandse dealers, van waar hij concurrenten als de Kia EV6, Hyundai Ioniq 5 en Tesla Model Y het vuur aan de schenen moet gaan leggen. Prijzen maakt Mazda in maart bekend, maar een woordvoerder van de Nederlandse importeur wilde wel vast kwijt dat die ruim onder de 50.000 euro moeten beginnen. Dat is dan voor de instapper, Takumi genaamd. Nou ja, instapper … dat is dan weer het fijne van Chinees DNA: ook die is al afgeladen. Toch komt er ook een Takumi Plus, die je vooral herkent aan de 21 (i.p.v. 19) inch wielen, het touchscreen voor passagiers achter en de digitale binnen- en buitenspiegels.