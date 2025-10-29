Tijdens thuiswedstrijd Japan Mobility Show heeft Mazda maar liefst twee vooruitblikken getoond op wat er gaat komen. De een het Vision X-Coupé en is een voorbode op een gestrekte vijfdeurs, de ander heet Vision-X Compact en is een voorproefje op een nieuwe kleine hatchback! In dit artikel richten we ons op de eerste.

Om de zoveel tijd presenteert Mazda een studiemodel dat veel mensen hebberig maakt. We noemen de Vision Coupé uit 2017 en de Iconic SP Concept die in 2023 debuteerde. Die eerste bleek een vooruitblik op de huidige Mazda 3 Sedan, terwijl een productieversie van de tweede nog altijd niet is verschenen. Op de Mazda-stand van de Japan Mobility Show maken we nu kennis met de Vision-X Coupe. Wat moeten we daarvan verwachten?

De Mazda Vision-X Coupe is volgens de Japanners een sportcoupé die een evolutie van de huidige designtaal van Mazda laat zien. Het is een 5,05 meter lange vijfdeurs die bijna twee meter breed en nog geen 1,48 meter hoog is. Zijn wielbasis is met 3,08 meter behoorlijk. Interessant: het is een plug-in hybride en dus geen EV. Geheel volgens Mazda-traditie is de aandrijflijn lekker eigenwijs. De verbrandingsmotor is namelijk een rotatiemotor met twee rotors én een turbo!

Het systeemvermogen bedraagt maar liefst 510 pk. Het niet nader gespecificeerde accupakket is groot genoeg voor een elektrisch bereik van 160 kilometer. Lang niet gek voor een plug-in. Reken maar dat we diverse designelementen van deze auto terug gaan zien in de toekomst. Misschien op de volgende 3?