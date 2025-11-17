De Mazda 6e is momenteel de enige elektrische Mazda die je in Europa kunt kopen, maar blijft dat waarschijnlijk niet lang zo. AutoWeek heeft een hele reeks nieuwe modelnamen boven water gekregen. Die doen vermoeden dat er van de Mazda's 2, 3 en CX-5 elektrische versies of equivalenten komen.

Sinds het wegvallen van de volledig elektrische variant van de MX-30 is de 6e de enige elektrische Mazda die je in Nederland kunt kopen. Begin dit jaar konden we je vertellen dat Mazda voor de Europese markt modelnaam CX-6e had vastgelegd. De fabrikant heeft nu zijn vlag gepland in een stel nieuwe namen voor elektrische modellen.

Mazda heeft in diverse markten de namen Mazda 2e, Mazda 3e en Mazda CX-5e vastgelegd. Hoewel dat niet betekent dat de Japanners nu of op korte termijn met modellen komen die zo heten, geeft het feit dat de namen zijn vastgelegd wel aan dat er achter de schermen mogelijk iets borrelt. Met de Mazda Vision X Compact liet het merk een studiemodel zien dat mogelijk een hint gaf naar wat je van een opvolger van de huidige Mazda 2 kunt verwachten. Dat zou dus zomaar de Mazda 2e kunnen worden. Gelijktijdig met die concept-car debuteerde de Mazda Vision X-Coupé. Dat grotere studiemodel zou op zijn beurt designhints kunnen geven naar de volgende en mogelijk dus ook helemaal elektrische Mazda 3. Inderdaad: die zou dus Mazda 3e kunnen gaan heten. De modelnaam Mazda CX-5e zou uiteraard geplakt kunnen worden op een elektrisch equivalent van de CX-5.

Of de genoemde elektrische Mazda's net als de 6e en de op stapel staande CX-6e op Chinese leest geschoeid zijn, valt nog te bezien. Het merk lijkt ook aan eigen elektrische modellen te werken.