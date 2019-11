Mazda hoopt wankelmotor weer in sportauto te gebruiken

De wankelmotor wist bij Mazda in de loop der tijden een aardige schare fans achter zich te krijgen, maar moest uiteindelijk toch het veld ruimen. Nu keer de rotatiemotor echter weer terug als range-extender. Volgens de Japanners wordt er echter ook nagedacht over een sportauto met de wankelmotor als hoofdkrachtbron.

Vanaf eind jaren 60 kreeg de wankelmotor een belangrijke plek in het gamma bij Mazda. Diverse modellen kregen vanaf de jaren 70 een rotatiemotor, met de RX-7 als meest bekende voorbeeld. Ook opvolger RX-8 beschikte over deze techniek, maar daarna raakte de wankelmotor uit de gratie bij Mazda. Niet geheel verwonderlijk, want ondanks de goede prestaties bleef het wel een kwetsbaar concept. Sinds de RX-8 uit productie is, is ook de wankelmotor op de plank komen te liggen. Toch heeft Mazda het concept nooit helemaal uit het oog laten varen, want volgens R&D-chef Ichiro Hirose wordt er over meerdere toepassingen in de nabije toekomst nagedacht. Dat vertelt hij aan Autocar.

Eén van die toepassingen is als range-extender van de onlangs onthulde MX-30. Op den duur moet er een versie van de EV verschijnen die dankzij de wankelmotor aan extra elektriciteit komt. Volgens Hirose biedt dat ook de mogelijkheid om op den duur meer met de rotatiemotor te doen. "Door de wankelmotor op verschillende manieren toe te passen, kunnen we de kosteneffectiviteit verbeteren. Dat verlaagt de drempel om de motor op den duur in een sportauto te gebruiken. Die droom hebben we natuurlijk."

Vier jaar geleden kregen we al een vooruitblik op een nieuwe sportieve Mazda met wankelmotor in de vorm van de RX-Vision. Die haalde tot op heden het productiestadium nog niet. Eerder vandaag zagen we echter wel een virtuele GT3-variant daarvan, die in 2020 in de game Gran Turismo Sport te rijden is.