Mazda blaast RX-Vision nieuw leven in

Wie naar de auto hierboven kijkt, geeft mogelijk een blijk van herkenning. Niet geheel verwonderlijk, want de virtuele conceptauto die we hier zien, is gebaseerd op de RX-Vision uit 2015. Mazda overgiet die nu met een GT3-sausje.

Toen Mazda vier jaar geleden de RX-Vision onthulde, begon het dromen van een terugkeer van de RX-7. De concept had nota bene zelfs een wankelmotor. Hoewel het er toen nog op leek dat de RX-Vision de terugkeer van een tijdperk inluidde, bleef het helaas bij een prototype. De wankelmotor keert eveneens niet terug als krachtbron bij Mazda, althans, niet als hoofdmotor. De Japanners hebben wel plannen om die techniek terug te laten keren voor range-extenders. De RX-Vision is men desondanks blijkbaar nog niet vergeten bij Mazda, want nu onthult het merk virtueel een GT3-racer die in grote lijnen op de RX-Vision is gebaseerd.

Dat het gaat om een virtuele auto, is niet geheel onbegrijpelijk als je bedenkt dat de RX-Vision GT3 Concept voor het spel Gran Turismo Sport bedoeld is. Bij de onthulling van dat spel in Monaco, waarbij onder anderen coureur Max Verstappen aanwezig was, verscheen de Mazda voor het eerst op beeld. In de uiteindelijke versie van de game kan men de RX-Vision GT3 de sporen geven. Komend jaar komt de game uit en zien we dus ook deze auto in haar uiteindelijke gedaante.