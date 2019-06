Back to Basics: Mazda 3

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Mazda weet met de nieuwe 3 veel handen op elkaar te krijgen. Door vast te houden aan de eerder gepresenteerde Kai Concept, waar men eerder al enthousiast over was, weet Mazda een knappe auto neer te zetten. Maar hoe zit het met zijn pakket? Heeft de auto behalve zijn looks ook de brains?

Mazda 3 Skyactiv-G 122

€ 27.660

De Mazda 3 staat als vijfdeurs hatchback en vierdeurs sedan in de showrooms. In deze rubriek gaan wij natuurlijk aan de slag met de goedkoopste versie, wat inhoudt dat we de hatchback door de configurator halen. Voor de sedan heeft Mazda een meerprijs van € 500 in gedachten. Kijk we bij de motoren, dan hebben we keuze uit drie stuks: de Skyactiv-G, -X en -D. Van benzine, diesel tot een combinatie hiervan. De Skyactiv-X beschikt namelijk, zoals velen ondertussen wel zullen weten, over SCCI, waardoor de benzinemotor de efficiënte compressieontsteking van een diesel heeft. De prijzen van dit ingenieus staaltje techniek zijn net binnen en komen € 950 hoger uit dan de instapper Skyactiv-G 122 van € 27.660. Dat lijkt misschien veel, maar naast een zuiniger verbruik krijg je er 58 pk vermogen bij. Naast een investering in het verbruik is het dus ook een investering in rijplezier.

Zoals de 3 gepresenteerd is in het ‘Soul Red Crystal’, krijgen we de basis-3 helaas niet mee. Voor die herkenbare kleur betaal je € 1.150 bij. Nee, wij doen het met de ‘Arctic White Solid’-lakkleur. De grille wordt in het zwart afgewerkt, de raamomlijsting wordt verchroomd. In de koplampunits gebeurt iets bijzonders, want de middenklasser is standaard van ledkoplampen voorzien. Behalve de dagrijverlichting, want die is halogeen. De achterlichten worden wel in het geheel van ledjes voorzien. De achterbumper wordt standaard met parkeersensoren gevuld. Vier 16-inch wielen worden kosteloos in de Mazda-garage gemonteerd. De deuren worden met een klassieke sleutel geopend en afgesloten. Binnenin nemen we plaats op zwarte stoffen zetels die zich met de hand laten instellen. Leer vinden we terug rond het stuurwiel en op de versnellingspook van de handgeschakelde zesbak.

De bestuurder kan op twee schermen rekenen: een 7-inch scherm voor het instrumentarium en een 8,8-inch groot losstaand scherm voor de multimedia. Achter het scherm verschuilt zich een DAB+-verbinding, Apple CarPlay en een ingebouwde navigatie. Via knoppen op het stuur kan de bestuurder alles met een paar drukken op de knop bedienen. Een andere handigheid voor de bestuurder is de head-up display die in elke 3 aanwezig is. Verder treffen we adaptieve cruisecontrol, handbediende airconditioning en elektrisch verstelbare buitenspiegels en te bedienen ruiten rondom. Een licht- en regensensor neemt je nog meer zaken uit handen. Verder is de Mazda volgestopt met de laatste veiligheidsvoorzieningen, waaronder dodehoekwaarschuwing en rijstrookassistentie. Ook helpt de Mazda een handje door middel van verschillende rem-, tractie- en stabilisatiehulpmiddelen.

Een stapje hoger in de prijslijst vinden we de Comfort-trim met standaard stoel- en stuurverwarming, keyless entry, een automatische airconditioning en een achteruitrijcamera. Instappen met deze versie kan vanaf € 29.410. De moeite waard, of is een ‘kale’ 3 goed genoeg?

* Mazda’s configurator wordt al sinds jaar en dag gekenmerkt door weinig beeldmateriaal. Daardoor kunnen we maar een handjevol foto’s van de instapper bieden.