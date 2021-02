Mazda 3: sterkere SkyActiv-X en nieuwe benzinemotor

De Mazda 3 wordt voor modeljaar 2021 niet alleen op technisch vlak onder handen genomen, ook de standaarduitrusting van de compacte middenklasser wordt fijngeslepen. We beginnen met het technische aspect. Mazda is namelijk in staat gebleken de CO2-uitstoot van alle motorversies vverder terug te dringen. Die van de 3 Sedan met 2.0 SkyActiv-G met handbak ligt bijvoorbeeld 10 g/km lager dan voorheen. De SkyActiv-X-machine met handbak blaast in de 3 Sedan 8 gram minder CO2 per kilometer de lucht in.

Met die motor is iets interessants aan de hand. Die wordt net als in de CX-30 iets krachtiger. De 2.0 SkyActiv-X is voortaan namelijk 186 pk en 240 Nm sterk. Net als bij de CX-30 zijn voortaan alle motoren die Mazda in de 3 levert, voorzien van het mild-hybride M Hybrid-systeem, dat volgens de fanrikant een forse bijdrage levert aan de reeds genoemde CO2-reductie. Alle motoren krijgen derhalve de toevoeging 'e-' voor hun naam. De 116 pk leverende 1.8 SkyActiv-D-dieselmotor keert niet meer terug in de 3.

Volledig nieuw is de e-SkyActiv G, een 150 pk en 213 Nm sterke mild-hybride benzinemotor die een plekje krijgt boven de bekende benzinemotor van 122 pk. De e-SkyActiv-G is verkrijgbaar met een handbak en met een zestrapsautomaat. Het blok helpt de hatchback en sedan, voorzien van een handbak, in 9,1 seconden naar de 100 km/h. De varianten met automaat hebben 9,5 tellen voor die sprint nodig.

Mazda past ook de uitrusting van de 3 aan. Hoewel er voor de naamloze standaarduitvoering niets verandert, heeft de Comfort-uitvoering voortaan standaard over twee zones gescheiden klimaatregeling, een achteruitrijcamera en parkeerpiepers aan de voorkant. Verwarmbare voorstoelen en een verwarmbaar stuurwiel maken net als Smart Keyless Entry voortaan eveneens deel uit van de basisuitrusting van de Comfort. De Luxury-uitvoering voegt daar nog eens een zwart lederen interieur, adaptieve led-koplampen, een audiosysteem van Bose en een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugenfunctie aan toe. Nieuw is de tijdelijk beschikbare Sportive, die alleen in combinatie met de e-SkyActiv-G-benzinemotor leverbaar is. De Sportive is gebaseerd op de Comfort-uitvoering, maar heeft als extra's niet alleen led-verlichting aan voor- en achterzijde, maar ook privacyglass, een randloze binnenspiegel, 18-inch lichtmetaal en specifieke afwerking in het interieur.

De fijngeslepen Mazda 3 is per direct te bestellen. De eerste exemplaren komen medio deze maand beschikbaar.

Prijslijst Mazda 3 Hatchback 2021

Motor Transmissie Uitvoering Vanafprijs e-SkyActiv-G 122 Handgeschakeld, 6 Mazda 3 € 27.990 e-SkyActiv-G 122 Handgeschakeld, 6 Comfort € 29.990 e-SkyActiv-G 122 Handgeschakeld, 6 Luxury € 33.940 e-SkyActiv-G 122 Automaat, 6 Mazda 3 € 30.490 e-SkyActiv-G 122 Automaat, 6 Comfort € 32.490 e-SkyActiv-G 122 Automaat, 6 Luxury € 36.440 e-SkyActiv-G 150 Handgeschakeld, 6 Sportive € 31.490 e-SkyActiv-G 150 Automaat, 6 Sportive € 33.990 e-SkyActiv-X 186 Handgeschakeld, 6 Mazda 3 € 29.090 e-SkyActiv-X 186 Handgeschakeld, 6 Comfort € 31.090 e-SkyActiv-X 186 Handgeschakeld, 6 Luxury € 35.040 e-SkyActiv-X 186 Automaat, 6 Mazda 3 € 31.590 e-SkyActiv-X 186 Automaat, 6 Comfort € 33.590 e-SkyActiv-X 186 Automaat, 6 Luxury € 37.540

Prijslijst Mazda 3 Sedan 2021

Motor Transmissie Uitvoering Vanafprijs e-SkyActiv-G 122 Handgeschakeld, 6 Mazda 3 € 28.490 e-SkyActiv-G 122 Handgeschakeld, 6 Comfort € 30.490 e-SkyActiv-G 122 Handgeschakeld, 6 Luxury € 34.440 e-SkyActiv-G 122 Automaat, 6 Mazda 3 € 30.990 e-SkyActiv-G 122 Automaat, 6 Comfort € 32.990 e-SkyActiv-G 122 Automaat, 6 Luxury € 36.940 e-SkyActiv-G 150 Handgeschakeld, 6 Sportive € 31.990 e-SkyActiv-G 150 Automaat, 6 Sportive € 34.490 e-SkyActiv-X 186 Handgeschakeld, 6 Mazda 3 € 29.590 e-SkyActiv-X 186 Handgeschakeld, 6 Comfort € 31.590 e-SkyActiv-X 186 Handgeschakeld, 6 Luxury € 35.540 e-SkyActiv-X 186 Automaat, 6 Mazda 3 € 32.090 e-SkyActiv-X 186 Automaat, 6 Comfort € 34.090 e-SkyActiv-X 186 Automaat, 6 Luxury € 38.040

