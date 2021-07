De Maserati's in GT-uitvoering zijn vooral sjiek aangekleed en staan in zekere zin onderaan de ladder bij deze drie nieuwe varianten. De Ghibli en Levante hebben als GT de 330 pk mild-hybride viercilinder in de neus, dus pakt Maserati de Hybrid-versies als basis. In de Quattroporte GT doet de 350 pk sterke biturbo V6 dienst. Het uitrustingspakket behelst onder meer tal van verchroomde sierstrips, speciaal voor de GT bestemde lichtmetalen wielen (18 inch bij de Ghibli en Levante, 19 inch bij de Quattroporte) en lederen bekleding in rustige kleuren.

Een stapje hoger staan de Modena-varianten. Daarbij legt Maserati de nadruk al iets meer op sportiviteit. Dat blijkt onder meer uit de types waarop deze uitvoering leverbaar wordt: de Ghibli, Levante en Quattroporte met de V6 biturbo aan boord. In het geval van de Ghibli en Levante gaat het standaard om de 350 pk V6, bij de Quattroporte de 430 pk-versie. Bij de Ghibli en Levante met de 430 pk sterke V6 spreekt men over de Modena S-uitvoering. Onder meer sportiever bumperwerk, 20-inch lichtmetalen wielen en sportstoelen horen erbij. De Modena S voegt daaraan rode remklauwen en het Nerissimo Pack (zwarte in plaats van vechroomde accenten) toe.

Tenslotte is er de topper: de Trofeo. Een bekende naam uiteraard en vanzelfsprekend de sportiefste uitvoering. Bij de Ghibli, Levante en Quattroporte fungeert de 580 pk sterke biturbo V8 als krachtbron. Standaard zijn 21-inch lichtmetalen wielen, rode remklauwen, koolstofvezelaccenten en sportstoelen met speciale 'Pieno Fiore' lederen bekleding aan boord. In één oogopslag moet duidelijk worden welke uitvoering het betreft, aangezien er altijd in sierlijk verchroomde letters GT, Modena of Trofeo op de auto's zichtbaar is. De nieuwe uitvoeringen worden vandaag opgenomen in de bestellijsten, AutoWeek is nog in afwachting van de prijzen.