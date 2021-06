Nieuwe Maserati GranTurismo nu ook van achteren te zien

De nieuwe Maserati GranTurismo staat achter de coulissen te trappelen om zijn debuut te maken. Eerder gaf Maserati zelf al een reeks foto's vrij van een gecamoufleerd exemplaar, maar toen was de sportcoupé nog niet vanuit alle hoeken te zien. Onze spionagefotograaf brengt daar nu verandering in.

Ten opzichte van de eerder vrijgegeven foto's van Maserati is de GranTurismo nu weer iets beter te zien, ook al blijft de verhullende camouflage nog even aanwezig. Aan de voorkant lijkt de GranTurismo stijlelementen van de MC20 te gaan lenen, met name de vorm van de koplampen lijkt ogenschijnlijk op die van de supercar. Van opzij gezien is de GranTurismo echter behoorlijk conservatief vormgegeven. Het silhouet en de raamlijn zijn bijvoorbeeld grotendeels vergelijkbaar met voorheen, al zijn de achterste zijruitjes iets korter dan die van de vorige GranTurismo. De achterlichten zijn breed en plat, maar doen met hun vorm ook denken aan de lichtunits van het vorige model.

Wat ook opvalt: de vier uitlaten in de achterbumper. Dat betekent dat deze prototypes hoogstwaarschijnlijk de versies met brandstofmotor zijn, al kan het natuurlijk ook nog zo zijn dat Maserati de boel om de tuin probeert te leiden. De Italianen bevestigden namelijk al dat de GranTurismo en later ook de GranCabrio als EV op de markt komen, maar lieten zich nog niet uit over versies met een brandstofmotor. Het is nog niet helder welke krachtbron dat precies gaat zijn, maar de Nettuno-V6 uit de MC20 is - al dan niet gecombineerd met een elektromotor - een grote kanshebber.

De marktintroductie van de nieuwe GranTurismo staat voor later dit jaar op de planning. De GranCabrio is nog niet gesnapt, dus het is even afwachten of Maserati tegelijkertijd het doek van die variant trekt.