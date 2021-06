'Volgende Seat Leon ook als stationwagon' - Terugblik

In deze nieuwe onregelmatig terugkerende rubriek duiken we in het verleden. We gaan terug in de tijd en blikken terug op een nieuwsartikel dat exact tien jaar geleden op AutoWeek.nl verscheen. Met de kennis van nu, kijken naar het verleden. Heeft de trend zich doorgezet, is de auto in productie gegaan... Je leest het in de Terugblik!

Op 23 juni 2011 berichtten we namelijk dat de toen volgende generatie Seat Leon ook als stationwagon op de markt zou komen. Dat wisten Duitse media met zekerheid te stellen en daarbij was er ook al een opvallend lang prototype van Seat gespot. Die laatste bleek echter een hatchback met een flinke camouflage-opbouw achterop, maar toch klopten de berichten over een grotere Leon wel. Die verscheen immers in de vorm van de Leon ST, al duurde dat nog wel tot 2013.

Er was precies tien jaar geleden al meer bekend. Althans, men beweerde te weten dat de Leon stationwagon iets krapper zou worden dan de auto waarop-ie was gebaseerd, de Volkswagen Golf VII. Dat bleek ook te kloppen. De Leon ST was goed voor 587 tot 1.470 liter bagageruimte en de Golf Variant 605 tot 1.620 liter. Toch bleek-ie een stuk ruimer dan we in 2011 vermoedden, toen we nog spraken over '400 liter bagageruimte'.

Dat laatste was niet het enige waarmee we toen nog enigszins de mist in gingen. Kijk maar naar de illustratie hierboven. Uiteraard moest dat niet de ST maar de hatchback voorstellen, maar daarmee zat de illustrator er toch nog wel aardig ver vanaf. Het was op dat moment ook nog wel voor een groot deel koffiedikkijken hoe de Leon eruit zou komen te zien. Duidelijk is dat er nog behoorlijk naar de toenmalige generatie was gekeken. De derde generatie Leon bleek uiteindelijk minder plomp van vorm. Ook kreeg hij een bredere grille en was hij niet voorzien van de opmerkelijke openingen onder de koplampen, zoals we die hier zien. Maar goed, achteraf hebben we makkelijk praten.