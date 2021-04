Maserati Levante Hybrid onthuld

Maserati ontkomt ook niet aan het elektrificeren van z'n modellengamma om de uitstoot te drukken en begon daarmee bij de Ghibli Hybrid. Die kreeg een van een 48V mild-hybride techniek voorziene 2.0 viercilinder benzinemotor met turbo onder de kap om het verbruik en de uitstoot te drukken. Voor de Levante Hybrid bewandelt Maserati een vergelijkbaar pad. De Levante kennen we met een 3,0-liter V6 en een 3,8-liter V8, maar het is dezelfde 2.0 vierpitter van de Ghibli die, samen met de mild-hybride techniek, naar de Levante is overgeheveld.

Het mild-hybride systeem zorgt behalve voor een gunstiger verbruik natuurlijk ook voor een stootje extra vermogen. De voor de Levante nieuwe krachtbron is goed voor 330 pk en 450 Nm. Daarmee laat hij slechts 20 pk en 50 Nm liggen ten opzichte van de V6. De Levante Hybrid is daarmee in staat om in 6 seconden van 0 naar 100 km/h te speren. Net zo snel als de Levante met V6. De topsnelheid ligt met zo'n 240 km/h wel net iets lager. Schakelen gaat met een bekende achttraps automaat van ZF. Het verbruik van de Levante Hybrid is nog niet bekend, maar de CO2-uitstoot ligt tussen de 231 en 252 g/km. Minimaal 30 g/km minder dan bij de V6, dus reken maar dat dat de bpm hier een stuk zal drukken en de Levante dus ook bereikbaarder maakt. Overigens hoeven we volgens Maserati niet bang te zijn dat de viercilinder een stuk tammer klinkt dan de V6, want men heeft gewerkt aan de akoestiek van het uitlaatsysteem zodat de SUV toch nog een lekkere roffel kan laten horen.

Om de Levante Hybrid ook voor het oog wat onderscheidend te maken, heeft Maserati de auto van enkele details voorzien die het ook op de Ghibli Hybrid al voert. Zo zien we de voor Maserati Hybrids kenmerkende blauwe accenten, bijvoorbeeld rond de drie ventilatieroostertjes op de flanken van de Levante. Ook zijn de remklauwen blauw en is het logo op de C-stijl van een blauw accent voorzien. De auto op deze foto's is gespoten in de uit drie lagen opgebouwde metalliclak 'Azzurro Astro' die deel uitmaakt van Maserati's personalisatieprogramma Fuoriserie. In het interieur komt de blauwe kleur ook in enkele details zoals de stiksels terug. Verwacht de Levante Hybrid ergens in de tweede helft van dit jaar op de markt. Prijzen volgen.