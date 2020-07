Dít is de Maserati Ghibli Hybrid

Maserati slaat een voor het merk nieuwe weg in, namelijk die van elektrificatie. Nog niet direct in de vorm van een plug-in hybride of EV, maar met mild-hybrid-techniek. De Ghibli Hybrid heeft namelijk een geblazen 2,0-liter viercilinder benzinemotor onder de kap, die een elektrisch steuntje in de rug krijgt van een 48V mild-hybrid-systeem. Al met al is het goed voor een piekvermogen van 330 pk en een maximumkoppel van 450 Nm, dat via een achttraps ZF-automaat naar de achterwielen gaat. Volgens Maserati is de Ghibli Hybrid daarmee in staat om in 5,7 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h te schieten en houdt het versnellen op bij 255 km/h.

Uiteraard is bij een dergelijke aandrijving ook het verbruik interessant. De 1.878 kilo wegende sedan verbruikt volgens de WLTP-cyclus tussen de 8,5 en 9,6 l/100 km. De CO2-uitstoot bedraagt volgens een voorlopige berekening tussen de 192 en 216 gram per kilometer. Allemaal net weer even wat beter dan we gewend zijn van de Ghibli, al moet je het in de Ghibli Hybrid wel met een wat minder aantrekkelijk klinkende motor doen. Daar heeft Maserati naar eigen zeggen wat op gevonden, want dankzij een speciaal uitlaatsysteem moet de Hybrid "onmiskenbaar als een Maserati klinken".

Op uiterlijk gebied onderscheidt de Ghibli Hybrid zich slechts subtiel van de regulier aangedreven versies. We zien onder meer licht aangepaste achterlichten, al zal dat waarschijnlijk ook voor de andere versies gaan gelden. De drie ventilatieroosters op de zijschermen hebben een donkerblauw accent gekregen en ook de remklauwen zijn bij de Hybrid blauw van kleur. Bij het logo op de C-stijl is overigens ook een subtiele blauwe lijn verwerkt, die onder de bekende drietand doorloopt. Daarbij is het infotainmentsysteem van Maserati ook iets tegen het licht gehouden. De nieuwste generatie van het op Android-basis functionerende systeem werkt voortaan ook via een iets groter scherm: 10,1-inch in plaats van 8,4-inch.

De Ghibli Hybrid gaat nog dit jaar in productie en waarschijnlijk volgt de marktintroductie eind dit jaar of begin volgend jaar. In de aanloop daar naartoe zullen ook de prijzen bekend worden gemaakt. Ongetwijfeld wordt de Ghibli Hybrid een aanzienlijk stuk goedkoper dan de bestaande benzine- en dieselversies dankzij de lagere bpm, dus voor Maserati is het te hopen dat dat zijn vruchten zal afwerpen.

Er komt meer

Hoewel de Ghibli Hybrid misschien een nog wat voorzichtige eerste stap qua deels elektrische aandrijving is, zit er meer in het vat bij het merk. In september verschijnt namelijk de MC20, een sportief topmodel met een beresterke twinturbo-V6 als kloppend hart. Mogelijk krijgt die daarbovenop ook elektro-ondersteuning. Volgend jaar gaat vervolgens het doek van de opvolger(s) van de GranTurismo en GranCabrio en die zal sowieso volledig elektrisch aangedreven beschikbaar worden. Maserati heeft die auto specifiek genoemd als zijn eerste volledig elektrische model.