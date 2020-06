Maserati onthult Ghibli Hybrid halverwege juli

Vorig jaar zwengelde Maserati de geruchtenmolen aan en werd stapsgewijs bekend gemaakt dat er de komende paar jaar flink wat nieuws aan zit te komen. Elektrificatie is het hoofdthema en verschijnt als primeur in hybride vorm in de Ghibli. Maserati laat nu weten dat we niet lang meer op deze Ghibli Hybrid hoeven te wachten. De grote onthulling volgt namelijk volgende maand. Op woensdag 15 juli om precies te zijn.

Het is nog niet helemaal bekend om wat voor hybride-versie het zal gaan. Er is dus nog van alles mogelijk: van (mild)hybride tot een gestekkerde plug-in hybride. Na de zomer krijgt de Ghbili Hybrid gezelschap van een ander geëlektrificeerd model: de MC20 wordt in september onthuld. Als we Maserati-COO Harald Wester in een eerder gepubliceerd interview moeten geloven, gaat de nieuwe Ghibili Hybrid niet heel lang mee. Zowel de Ghibli als de Quattroporte en de Levante worden volgens hem namelijk eind 2022 vervangen door nieuwe generaties.