Onthulling Maserati MC20 vooruitgeschoven

De onthulling van de geëlektrificeerde sportauto stond voor aankomende mei gepland. Het Italiaanse sportmerk ziet gezien de corona-crisis nu echter geen andere uitweg dan deze datum te verplaatsen naar na de zomer. In een nieuwe uitnodiging staat dat iedereen in september alsnog van harte welkom is in het Italiaanse Modena. Die plek is al 80 jaar lang Maserati’s thuisbasis.

De MC20 wordt de nieuwe geëlektrificeerde Maserati. Het is nog niet precies duidelijk of het ‘slechts’ om een plug-in hybride gaat of dat er ook een volledig elektrische variant komt. Maserati komt vervolgens op korte termijn met een geëlektrificeerde Ghibli en de GranTurismo en GranCabrio krijgen volledig elektrische opvolgers. Op dit moment gebeurt er echter weinig in de fabrieken van het sportmerk, want door de pandemie liggen alle fabrieken stil.