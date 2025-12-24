Stilletjes genieten in een occasion van een ton

Met de laatste dagen van 2025 voor de deur word je weer overladen door loterijen die je willen laten geloven dat je miljoenen kunt winnen. Dan kán ook, maar de kans erop is bijkans nihil. En toch… stel dat je een fikse prijs wint, dan ligt ineens die droomauto binnen bereik.

Om daarom niet teveel op te vallen, zoeken we deze week een occasion van een ton waar de rijkdom niet direct van afstraalt. Genieten in stilte, zogezegd. Dat doen we in een SUV, in een sportsedan en in een klassieke roadster.

Land Rover Defender 110 P400E 75th Edition - 2023 - 35.730 kilometer - € 97.995

Een full-size SUV is een vierwieler waar de rijkdom van afstraalt, of je nu een Audi Q7/Q8, Bentley Bentayga, BMW X5/X6/X7/XM, Maserati Levante, Mercedes-Benz GLE/GLS, Porsche Cayenne of Range Rover rijdt. Lexus RX en Volvo XC90 zijn net wat minder opzichtig, maar kies je voor een van oudsher voor de utiliteit bedoeld voertuig (denk aan de Land Rover Defender, Mercedes-Benz G-klasse of Toyota Land Cruiser), dan val je nog minder op - je kunt de auto immers hebben aangeschaft om een paardentrailer of mobiele marktkraam te trekken.

Bij de Land Rover-dealer in de buurt van Nijmegen treffen we deze Land Rover Defender aan. Met z’n priemende koplampen ziet -ie er enigszins vervaarlijk uit, maar de lichtgroene lak geeft ‘m toch iets sympathieks. Het is een vrij jonge occasion met een niet al te hoge kilometerstand, afkomstig van de eerste eigenaar. Hij/zij heeft ongeveer een euro per kilometer alleen al aan afschrijving genoteerd, dus je weet wat je te wachten staat - een dure kostganger. Daar krijg je veel voor terug.

De krachtbron lijkt wat onderbemeten voor dit 2.600 kilo zware gevaarte - een geblazen viercilinder van tweeliter - maar dankzij een fikse elektromotor weet de edele Brit toch ruim 400 pk over alle wielen te strooien, waarbij het verbruik - als je regelmatig stekkert - prettig laag te houden is. Bij 191 km/h en een geremd trekgewicht van drie ton houdt het op, maar dat zal voor de meesten ruim voldoende zijn. Als 110 (= wielbasis in inches) biedt -ie alle inzittenden en hun bagage genoeg ruimte, waarbij deze 75th Edition bijzonder rijk is uitgerust (ook al zou je dat vanwege het opgeruimde dashboard niet meteen denken). Het voert te ver om alle voorzieningen van de T-219-TT op te lepelen, maar neem van ons maar aan dat je niets tekort komt. Ook op en vooral náást de weg, want de Defender blijft een alleskunner in het terrein - hoe ruiger hoe beter!

Signalement

Merk Land Rover

Type Defender 110 P400E 75th Edition

Bouwjaar september 2023

Kilometerstand 35.730

Vraagprijs € 97.995

Waar te koop? Land Rover-dealer Terlouw, Oosterhout (Gld.)

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.997 cc, turbo, hybride

Max. systeemvermogen 297 kW/404 pk

Max. systeemkoppel 640 Nm

Leeggewicht 2.600 kilo

Bagageruimte 786 l/1.875 l

Max. aanhanger geremd 3.000 kilo

Gem. verbruik 1 op 38,5 (WLTP)

0-100 km/h 5,6 s

Topsnelheid 191 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Maserati Ghibli 3.0 V6 - 2022 - 49.762 kilometer - € 69.500

In plaats van een dikke SUV is een stijlvolle sedan eveneens een prachtig loterijgeschenk. Om ook hiermee niet teveel op te vallen, gaan we niet voor een exemplaar uit de topklasse, maar een segment daaronder; het E-segment. De dikke Duitsers laten we ditmaal links liggen en gaan voor een fraaie Maserati Ghibli. Deze Maserati Ghibli zit mooi een stukje onder ons budget, zodat je genoeg overhoudt voor exploitatie ervan. We kennen het verhaal van een Maserati-eigenaar die trots vertelde dat zijn auto bij een kleine onderhoudsbeurt enkel nieuwe remblokjes behoefde en dat dit ‘maar’ € 1.500 kostte … Nu ging het hier om de grotere Quattroporte, maar we denken niet dat de Ghibli wél voor discountprijzen te onderhouden is.

Deze nog kentekenloze Italiaan is een auto met een verhaal. De verkoper - een bekende Italianen-specialist - spoorde ‘m eerder dit jaar op in opdracht van een klant, maar eenmaal in zijn bezit, was -ie er zó zuinig op, dat er amper mee gereden werd en hij ‘m met pijn in z’n hart maar weer wegdeed. Zodoende bivakkeert de auto wederom in Nunspeet. Uitgevoerd in Nero Assoluto-lak en een interieur van licht Sabbia-leer staat hier een prachtige vierwieler wiens dubbelgeblazen 3.0-V6 een fantastisch geluid voortbrengt wanneer -ie met behulp van de achttraps automaat naar de horizon snelt.

Vanwege de lichte besturing lijkt de Ghibli in eerste instantie wat afstandelijk, maar tijdens de eerste fanatiek ingezette bocht toont hij zijn ware aard: ijverig zoekt de neus de binnenkant van de bocht op - je merkt dat de gewichtsverdeling goed is - terwijl je passagiers genieten van alle ingetogen chic (zie het klokje), comfort en luxe, want zowel op veiligheids- als op luxegebied blijft er weinig te wensen over. Hooguit wat meer ruimte voor achterpassagiers. Maar da’s dan ook zo’n beetje het enige smetje op deze uit alle poriën ademende, pure sportsedan. Echt een auto met emotie, zoals alleen Italianen die kunnen boetseren.

Signalement

Merk Maserati

Type Ghibli 3.0 V6

Bouwjaar augustus 2022

Kilometerstand 49.762

Vraagprijs € 69.500

Waar te koop? Autobedrijf Wim Prins, Nunspeet

Technische gegevens

Motor V6, 2.979 cc, twee turbo’s

Max. vermogen 257 kW/350 pk bij 5.500 tpm

Max. koppel 500 Nm bij 1.750 tpm

Leeggewicht 1.850 kilo

Bagageruimte 500 l/n.b.

Max. aanhanger geremd 0 kilo

Gem. verbruik 1 op 8,9 (WLTP)

0-100 km/h 5,5 s

Topsnelheid 267 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Mercedes-Benz 280SL aut. - 1969 - 89.715 kilometer - € 99.500

Tot slot portretteren we een klassieker. Die worden in de regel minder gebruikt dan moderne auto’s, dus dat je dik in de prijzen bent gevallen, valt niet iedereen meteen op. En om nog meer zand in omstanders’ ogen te strooien, kiezen we voor een sober gelijnde roadster - die stiekem een forse waarde kent. Inderdaad: de Mercedes-Benz W113, beter bekend als ‘De Pagode’, ontworpen door Paul Bracq. Heel wat minder aandachttrekkend dan pak ‘m beet een Jaguar E-Type Roadster, maar net zo kostbaar. Wat te denken van deze Mercedes-Benz SL: veel bescheidener dan moderne SL’s, nietwaar?

Dit exemplaar is gebouwd in december 1969 om begin januari ’70 de weg op te gaan. De W113 liep tussen 1963 en 1971 van de band als 230SL, 250SL en 280SL. Die laatste is voorzien van de zescilinder lijnmotor van de M130-generatie die ook in deze grijsmetallic occasion huist. Volgens de aanbieder is de auto van onder tot boven gerestaureerd en het moet gezegd: de foto’s tonen een in showroomstaat verkerende vierwieler wiens kenmerkende hardtop de auto de bijnaam Pagode gaf. Die hardtop zit bij de vraagprijs inbegrepen, maar weet wel: hij weegt 49 kilo, is dus qua gewicht en omvang niet door een persoon op de carrosserie te plaatsen. Gelukkig heeft deze SL ook standaard een zwarte softtop aan boord.

Eveneens aan boord zijn destijds kostbare extra’s als een automatische versnellingsbak, leren bekleding en een Becker-radio. Veiligheidsgordels niet - die werden pas in 1971 verplicht. Een reden temeer om voorzichtig met deze zeldzame bolide (in acht jaar rolden nog geen 49.000 stuks van de band) om te gaan. Echte liefhebbers kopen een klassieker niet uit beleggingsoogpunt, maar als we zien wat de voorganger van de Pagode inmiddels doet (de W121 B II, oftewel de 190 SL), dan is van dit trio de SL de meest verstandige aanschaf.

Signalement

Merk Mercedes-Benz

Type 280SL aut.

Bouwjaar december 1969

Kilometerstand 89.715

Vraagprijs € 99.500

Waar te koop? Auto Theunissen, Apeldoorn

Technische gegevens

Motor 6-cil. in lijn, 2778cc

Max. vermogen 125 kW/170 pk bij 5.750 tpm

Max. koppel 240 Nm bij 4.500 tpm

Leeggewicht 1.360 kilo (hardtop 49 kilo)

Bagageruimte n.b.

Max. aanhanger geremd n.b.

Gem. verbruik 1 op 8,8

0-100 km/h 9,0 s

Topsnelheid 195 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Aan welke auto zou jij wel een ton willen uitgeven?

Drie heel verschillende auto’s wanneer je een ton te besteden hebt en deze ietwat anoniem wilt besteden. Wordt het alleskunner Land Rover Defender, sportsedan Maserati Ghibli of klassieke roadster Mercedes-Benz 280SL ‘Pagode’? Of besteed je je geld liever aan iets anders en/of mag het van jou best een stuk uitbundiger? Laat het ons weten en we dromen allemaal mee!