Maserati kondigt nieuwe (elektrische) modellen aan

De nieuwe grootse plannen sluiten volgens Maserati aan op FCA’s investeringsprogramma van €5 miljard. Het eerste elektrische modelnieuws wordt in de vorm van een hybride Ghibli naar voren geduwd. Deze nieuwe geëlektrificeerde variant van het bestaande model verschijnt al volgend jaar op de weg. Na de onthulling van de in Turijn geproduceerde deels elektrische Ghibli luidt Maserati’s startschot voor een geheel nieuwe modellenreeks. Het eerste model uit deze reeks belooft een sportwagen te worden die het levenslicht in Maserati’s fabriek in Modena gaat zien. Het wordt naar alle waarschijnlijkheid een elektrische sportwagen, want Maserati zegt dat in diezelfde fabriek op dit moment alle hens aan dek gezet om dé elektrische aandrijflijn te kunnen maken. Begin dit jaar sprak Maserati's COO Harald Wester over de Alfieri die we volgend jaar zouden gaan zien. Dat zou dus één hetzelfde model zijn als nu wordt omschreven. De auto kan naar verluidt in twee tellen naar een snelheid van 100 km/h schieten.

Maserati Utility Vehicle

Het daaropvolgende model is een ‘Maserati Utility Vehicle’ waar de importeur verder weinig over laat weten. We weten dat deze auto in ieder geval in Cassino wordt gebouwd op een geheel nieuwe productielijn. Die productielijn is goed voor een investering van €800 miljoen en moet aan het einde van het eerste kwartaal van 2020 gaan draaien. De eerste productiemodellen rollen een jaar later van die band. De twee nieuwe modellen zijn geen vervanging of vernieuwing van het bestaande portfolio, want Maserati spreekt van een aanvulling op het bestaande portfolio die bestaat uit de Levante, Quattroporte en Ghibli.

Autonoom

Het merk heeft in ieder geval grote plannen met de nieuwe modellen. De Italianen spreken over ‘unieke rijmodi, een grote actieradius en ultrasnel laden’. Verder wordt een deel van de grote investering aan de kant gezet voor de verdere ontwikkeling van autonome technieken. Het merk belooft onder andere een verbetering van het bestaande Level 2 Highway Assist: een systeem waarmee Maserati’s geautomatiseerd van rijbaan wisselen of de auto veilig naast de weg tot stilstand kan brengen.

Tot slot komt Maserati met een nieuwe service voor zijn klanten. Het exclusieve personalisatieprogramma wordt doorontwikkeld en krijgt bij de fabriek in Modena zelfs een speciaal atelier.

FCA

Maserati’s toekomstplannen maken deel uit van FCA’s plannen om tussen 2019 en 2021 met 13 compleet nieuwe of vernieuwde modellen te komen. Naast deze drie nieuwe sportievelingen, is ons al de nieuwe (elektrische) Fiat 500 voor volgend jaar beloofd en komt Alfa Romeo met een nieuw ‘premiummodel’.

Eerder genoemde Harald maakte in maart ook bekend dat zowel de Ghibli als de Quattroporte en de Levante eind 2022 worden vervangen door nieuwe generaties. Van elk van die auto's moeten zowel volledig elektrische versies als plug-ins en varianten met een mild hybrid-aandrijflijn beschikbaar komen.