Maserati laat MC20 weer zien

MC20. Dat is de naam van de nieuwe supercar waar Maserati al drie keer eerder een set foto's van de wereld in heeft geslingerd. Ook vandaag Maserati weer een stukje van die in september te onthullen krachtpatser zien.

Maserati gebruikt het feit dat het tachtig jaar geleden is dat het merk de sinds 1906 voor het eerst gehouden Targa Florio won, een race op het eiland Sicilië. Maserati neemt de MC20 mee naar de wegen waar het in 1940 de overwinning behaalde. Scheurneus Luigi Gigi Villoresi zat destijds achter het stuur van een Tipo 4CL. De 4CL had een 1,5-liter grote viercilinder in zijn neus, een machine die dankzij onder meer turbokracht goed was voor 220 pk. De krachtcentrale van de MC20 zal van een compleet andere orde zijn. Niet alleen zal de MC20 zijn motor niet in zijn neus maar achter de voorstoelen hebben liggen, het hart zelf zal namelijk ook nog eens geëlektrificeerd zijn. Of het een hybride of een plug-in hybride wordt, of dat er meerdere varianten beschikbaar komen, valt nog te bezien. De Italianen zijn achter de schermen ook druk aan het testen met een volledig elektrische aandrijflijn.

De onthulling van de MC20 stond aanvankelijk voor later deze maand gepland, maar is vanwege de coronacrisis uitgesteld tot september.