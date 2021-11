Maserati Grecale: ook als 300 pk sterke mild-hybride

Zonder het wereldwijde tekort aan computerchips hadden we je de Maserati Grecale deze week in vol ornaat kunnen laten zien, maar de introductie van het model is uitgesteld tot volgend jaar. Als doekje voor het bloeden kan AutoWeek je wel de eerste en vrij uitgebreide technische informatie over het model vertellen.

De Levante krijgt volgend jaar een kleinere SUV naast zich: de Grecale. De Maserati Grecale zou op 16 november worden gepresenteerd, maar Maserati zag zich vooral vanwege het wereldwijde tekort aan computerchips genoodzaakt de onthulling van het model door te schuiven naar 2022. Het merk deelt met AutoWeek een uitgebreide reeks foto's van een ingepakte Grecale en geeft daarbij direct de eerste technische gegevens van de SUV vrij.

De Grecale wordt een SUV waarmee Maserati zijn tanden wil zetten in een kleiner SUV-segment dan dat waarin de 5 meter lange Levante sinds 2016 opereert. De Grecale wordt 4,85 meter lang, 1,95 meter breed en 1,67 meter hoog. Dat maakt de Maserati Grecale een ruime 15 centimeter langer dan de Alfa Romeo Stelvio en Porsche Macan. De wielbasis van de Grecale is met 2,9 meter weliswaar korter dan die van de Levante, maar wel 9 centimeter langer dan die van concerngenoot Stelvio.

Mild-hybride

We verwachten dat de Grecale onder meer beschikbaar komt met een ruim 500 pk sterke zescilinder, maar over dergelijke machtige versies geeft Maserati nu nog niets vrij. Wél deelt het merk de technische specificaties van instapversie Grecale GT, een variant met 48v mild-hybride aandrijflijn. Die versie krijgt een 2,0-liter grote geblazen viercilinder benzinemotor met een starter-generator. Die mild-hybride Grecale is 300 pk en 450 Nm sterk. Dat vermogen wordt via een achttraps automaat over alle vier de wielen verdeeld. Een sperdifferentieel is daarbij optioneel verkrijgbaar.

Met zijn 300 pk schiet de 1.870 kilo wegende mild-hybride Grecale in 5,6 seconden naar de 100 km/h. Wie in totaal 23,7 seconden geduld heeft, heeft de 200 km/h op de klok. Z'n topsnelheid: 240 km/h. We verwachten overigens dat Maserati ook de 330 pk sterke mild-hybride aandrijflijn die we van de Ghibli Hybrid en Levante Hybrid kennen in de Grecale gaat leveren, maar daarover is officieel niets bekend. De Grecale GT laat zich in rijmodi Comfort, GT, Sport en Off-Road door het leven sturen en kruipt in de sportstand 1,5 centimeter naar het asfalt toe. In de Off-Road-modus staat de auto tot 3 centimeter hoger op zijn poten.

Interieur

Beeldmateriaal van het interieur houdt Maserati nog even onder de pet, al vertelt de fabrikant ons wel dat vrijwel alle knoppen touch-exemplaren zijn. Daarbij is de Grecale de eerste Maserati ooit met een digitaal klokje dat ook als G-krachtmeter fungeert. Maserati schroeft verder een reeks displays in de Grecale waarvan er een 12,3- en een tweede 8,8 inch meet. Ook de achterpassagiers hebben een scherm om de klimaatregeling mee aan te sturen. Het infotainmentsysteem ondersteunt natuurlijk zaken als Apple Carplay en Android Auto (draadloos).

Vooralsnog moeten we het met deze informatie doen. De onthulling van de Grecale staat voor ergens volgend jaar gepland, dan wordt dus ook meer bekend over de krachtigere aandrijflijnen van de pittige kleine broer van de Levante.