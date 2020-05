Dít zijn de vernieuwde Alfa Romeo Giulia Q en Stelvio Q

Het mag geen verrassing heten dat de gekruide Q-uitvoeringen van zowel de Giulia als de Stelvio dezelfde aanpassingen ondergaan als Alfa Romeo in november vorig jaar op de reguliere uitvoeringen van dat tweetal doorvoerde. Naar grote uiterlijke wijzigingen kun je dan ook lang zoeken; het daadwerkelijke nieuws zit namelijk vanbinnen. De enige uiterlijke aanpassingen zijn, naast nieuwe kleurstellingen, de komst van nieuwe led-lichtunits met donkere lenzen en een in glanzend zwart uitgevoerde grille.

Slecht nieuws voor wie er op had gehoopt: die aanpassingen hebben geen invloed op de 2,9-liter twinturbo V6 waarmee Alfa Romeo de potente Q-versies van de Giulia en Stelvio levert. Die machtige zescilinder levert na de modeljaarupdate 'gewoon' weer 510 pk en 600 Nm koppel. Het karakter van de Q-modellen laat zich wederom via de op de middentunnel geplaatste draaiknop van het DNA Pro-systeem in vier standen instellen: Race, Dynamic, Natural en Advanced Rendement (Eco). Nieuw is de mogelijkheid om een titanium uitlaatsysteem van Akrapovič te bestellen, een exemplaar met uit koolstofvezel vervaardigde eindstukken dat volgens Alfa Romeo nóg beter klinkt dat het standaardsysteem. Kort geleden zagen we al hoe de Giulia GTA en GTAm van een van Akrapovič-uitlaatsysteem werden voorzien.

Interieur

Alfa Romeo lepelt verder een vers stuurwiel én een met leer afgewerkte keuzehendel van de automaat in de Giulia Q en Stelvio Q, maar er is meer. De Italianen stellen gordels beschikbaar die niet alleen in het zwart, maar ook in het rood en in het groen te bestellen zijn. Op termijn zijn ook met geperforeerd leer beklede sportstoelen verkrijgbaar. Net als de reguliere versies profiteren ook de Q-edities van beide modellen van het nieuwe 8,8-inch scherm dat bij het vernieuwde infotainmentsysteem hoort, een exemplaar dat het 7-inch display aflost. Prettig: het is voortaan een touchscreen. Alfa Romeo zegt verder materiaal van hogere kwaliteit toe te passen. Nieuw is onder meer ook een draadloze lader voor smartphones en verder spreekt Alfa Romeo van de komst van grotere, beter toegankelijke opbergvakken.

Ook op veiligheidsgebied gaan de Giulia en Stelvio Q er op vooruit. Alfa Romeo introduceert namelijk een pakket systemen onder de noemer Advanced Driver Assistance System. De twee Italianen krijgen onder meer een actieve rijbaanassistent, dodehoekdetectie, adaptieve cruisecontrol die samenwerkt met verkeersbordherkenning en tenslotte een file- én een snelwegassistent.