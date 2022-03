Prijzen Maserati Grecale: vanaf iets meer dan een ton

De inkt van de brochure van wat voor Maserati zomaar eens een verkoopknaller kan worden is nog niet droog of AutoWeek kan al melden wat de Maserati Grecale moet kosten. De splinternieuwe SUV heeft een vanafprijs van iets boven de ton.

€100.694. Dat is de prijs die je minimaal betaalt voor de Maserati Grecale. Voor net iets meer dan een ton mag je je de trotse eigenaar noemen van de Grecale GT, de variant met 300 pk en 340 Nm sterke mild-hybride 2.0 viercilinder die aan een achttraps automaat is geknoopt. De 2.0 helpt de SUV al in 5,6 seconden aan een snelheid van 100 km/h. De topsnelheid van de Grecale met deze basismotor bedraagt een heel behoorlijke 240 km/h. Voor grote broer Levante vraagt Maserati minimaal €143.000. Voor dat bedrag krijg je wel direct een 3.0 V6 die 350 pk en 500 Nm produceert, een machine die natuurlijk mede bepalend is voor de prijs.

Een stapje boven de Grecale GT staat de Grecale Modena waar je minimaal €111.790 kwijt aan bent. Ook deze variant heeft een mild-hybride 2.0 onder de kap, al levert hij in dit geval 330 pk en 450 Nm. Met een 0-100-sprinttijd van 5,3 tellen is hij tevens een stukje rapper dan de Grecale GT. Op de sprint vanuit stilstand naar 200 km/h merk je daar meer van. Waar de Grecale GT met 300 pk daar 23,7 seconden de tijd voor neemt, raas je in de Grecale Modena in 21,9 seconden naar de 200 km/h.

V6

Maserati-kenners krijgen ongetwijfeld kriebels in de onderbuik bij het horen van de naam 'Trofeo'. Ook de Grecale krijgt een sportieve Trofeo-variant. Die heeft geen V8 zoals de Trofeo-uitvoering van de grotere Levante, maar in de Grecale Trofeo kom je er zeker niet bekaaid vanaf. In de neus van de Grecale Trofeo ligt namelijk een biturbo 3.0 V6 die een afgeleide is van de Nettuno V6 van supercar MC20. De dubbel geblazen zescilinder stampt 530 pk en 620 Nm via een achttraps automaat naar alle vier de wielen. Dat levert de SUV een 0-100-tijd op van slechts 3,8 tellen en een topsnelheid van 285 km/h op. Vanuit stilstand jaagt de Grecale Trofeo in 13,8 seconden naar de 200 km/h en is daarmee rap genoeg om zijn mild-hybride broertjes snel in de binnenspiegel te laten verdwijnen. Maserati vraagt €166.087 voor de voorlopig absolute topversie van het Grecale-gamma.

Volgend jaar breidt Maserati het leveringsgamma van de Grecale uit met een elektrische versie: de Grecale Folgore. Die krijgt een 105 kWh accu en 800 Nm aan elektrokracht. Uitgebreide specificaties zijn er - net als prijzen - nog niet.

Launch Edition

Maserati komt ook met een speciale introductieversie van de Grecale, een uitvoering die luistert naar de naam PrimaSerie Launch Edition. Deze uitvoering - die onder meer wordt afgeladen met fraai leer met speciale PrimaSerie-stiksels - komt beschikbaar voor de 300 pk sterke Grecale GT en voor de Trofeo. Wat de Maserati Grecale Trofeo PrimaSerie Launch Edition moet kosten, is nog niet bekend. Wel weten we dat de Grecale GT als PrimaSerie een vanafprijs heeft van €121.248.

Prijzen