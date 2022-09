Maserati Grecale - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Zeventien auto's. Dat is het verkoopaantal dat Maserati dit jaar in Nederland tot dusver achter zijn naam kon noteren. Kan de Grecale dat getal wat verder op gaan krikken? Tijd om eens te kijken hoeveel waar je voor je geld krijgt.

Maserati Grecale GT

€100.694

De drempel voor de Maserati Grecale lijkt met een vanafprijs van nipt boven de ton behoorlijk hoog. Vergeleken met zijn directe concurrent valt het echter nog mee: de Porsche Macan staat met 265 pk sterke 2.0 viercilinder turbo namelijk op de prijslijst vanaf €109.000. Bij Maserati krijg je voor de vanafprijs de Grecale GT, die een 300 pk sterke mild hybride 2.0 viercilinder turbo en vierwielaandrijving heeft. Daarboven staat de 330 pk sterke Grecale Modena, eveneens met viercilinder, voor €111.790. De topversie in het Grecale-aanbod is de Grecale Trofeo en kost minimaal €166.087. Voor dat bedrag krijg je echter wel een 530 pk sterke 3.0 V6.

Vier pijpen

De Grecale GT ziet er vanbuiten in ieder geval niet uit als een basismodel. Aan de voorkant heeft de SUV grote luchtinlaten in de voorbumper die de imposante grille flankeren, terwijl aan de achterkant vier uitlaatpijpen en een diffuser het uitzicht bepalen. De Grecale staat standaard op 19-inch lichtmetalen wielen, voor een grotere wielmaat moet je minimaal €1.948 op tafel leggen. De witte unilak, die simpelweg 'Bianco' heet, is de enige 'gratis' kleur die Maserati levert. Voor metallic lak moet je minimaal €1.113 op tafel leggen. Maserati biedt naast de wielen en de exterieurkleur nog een andere mogelijkheid om het exterieur op smaak te brengen. Voor €484 kun je namelijk kiezen uit vier andere kleuren voor de remklauwen.

Maserati rust de Grecale standaard uit met parkeersensoren voor- en achter en een achteruitrijcamera met dynamische rasterlijnen. Ook ledkoplampen en led-achterlichten zijn standaard, maar deze zijn nog niet adaptief. Daarnaast zijn keyless entry en elektrisch inklapbare zijspiegels standaard aanwezig op de Grecale. Voor automatisch dimmende buitenspiegels moet je dan wel weer €205 bijbetalen. Een elektrische achterklep kost exact hetzelfde bedrag, wat je toch wel enigszins doet afvragen waarom de Italianen die optie niet direct hebben gemonteerd.

Schermen met schermen

In het interieur van de Grecale is werkelijk geen analoog klokje meer te bekennen. 'Maar, bovenop het dashboard zit er toch eentje?' Nee, ook dat klokje is digitaal en bevat meerdere functies, zoals een kompas en chronometer. De Grecale heeft standaard een digitaal instrumentarium en twee centrale touchscreens. Het grote scherm heeft - net als het digitale instrumentarium - een formaat van 12,3-inch en het kleinere scherm daaronder meet 8,8-inch. Met dat onderste scherm kun je bijvoorbeeld de climate control bedienen. Over Apple CarPlay of Android Auto rept Maserati in de configurator en de brochure met geen woord, wel kun je via Maserati Connect diverse voertuigfuncties met de smartphone bedienen. Navigatie is alleen een optie van €1.524, wat eigenlijk niet meer past in deze tijd.

Waar het ontbreken van standaard navigatie eigenlijk een doodzonde is in deze prijsklasse, is het meubilair van de Grecale standaard wel bekleed met zwart leder. De sierlijsten zijn van een zwarte houtsoort. Als optie kun je uit vijf andere interieurkleuren en vier soorten sierlijsten kiezen, dus aan personalisatiemogelijkheden geen gebrek. De voorstoelen zijn standaard tienvoudig elektrisch verstelbaar, maar hebben geen geheugenfunctie en ook geen stoelverwarming. Voor dat laatste moet je €508 op tafel leggen. Ook wat veiligheidssystemen betreft houdt Maserati de kaarten tegen de borst. Alleen cruisecontrol, Intelligent Speed Assist en een geautomatiseerd noodremsysteem zijn standaard aanwezig.

Voor de overige veiligheidssystemen mag je flink de knip trekken. Voor €2.795 krijg je het Driver Assistance Package Level 1 met daarin onder meer adaptieve cruisecontrol, dodehoekassistentie, adaptieve ledkoplampen en Lane Keeping Assist. Voor €6.001 kun je ook opteren voor het Driver Assistance Package Level 2 Plus, waarbij naast de eerdere opties ook vermoeidheidsherkenning, Active Driving Assist, Intersection Collision Assist en het eerder aangehaalde navigatiesysteem inbegrepen zijn.

Geen koopje

Met de basisprijs van net iets meer dan een ton in euro's is de Grecale vergeleken met zijn directe concurrent niet heel duur, maar voor veel in dit segment toch wel essentiële zaken moet je bijbetalen. Dan is de Grecale opeens niet zo'n scherpe aanbieding meer, al kan Porsche er met zijn optielijsten ook wel wat van. Voor deze vanafprijs verwacht je echter wel een rijkere standaarduitrusting dan Maserati biedt.