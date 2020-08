Maserati Ghibli en Quattroporte als Trofeo

In navolging van de Levante zijn ook de twee sedans van Maserati er vanaf nu als Trofeo. Net als de SUV krijgen de Ghibli Trofeo en Quattroporte Trofeo de beschikking over een in de basis van Ferrari afkomstige V8!

Ruim twee jaar geleden stelde Maserati de krachtigste versie van de Levante aan de wereld voor: de Levante Trofeo. Die SUV kwam te beschikken over een machtige V8, een achtcilinder die met de lancering van de nieuwe Trofeo-versies van zowel de Ghibli als de Quattroporte nu in het complete gamma van Maserati leverbaar is. De huidige generatie Ghibli is voor het eerst in zijn bestaan beschikbaar met een V8. Als GTS was de Quattroporte al met een achtcilinder leverbaar, al is de Trofeo-smaak stukken krachtiger.

De 3,8-liter grote en in de basis door Ferrari gebouwde V8 levert in de Trofeo-uitvoeringen van de Ghibli en Quattroporte net als in de Levante Trofeo een riante 590 pk en 730 Nm. In tegenstelling tot bij de Levante wordt dat vermogen bij de twee sedans echter niet naar alle vier de wielen, maar puur en alleen naar de achterwielen gestampt. De Ghibli Trofeo dendert in 4,3 tellen naar een snelheid van 100 km/h, de Quattroporte heeft 4,5 seconden voor die klus nodig. Daarmee is de Levante Trofeo dankzij zijn vierwielaandrijving iets rapper. De SUV heeft in 4,1 seconden een snelheid van 100 km/h op de tellers staan. De topsnelheid van de Ghibli en Quattroporte Trofeo ligt in beide gevallen op 326 km/h. In alle drie de Trofeo's hoef je niet zelf te schakelen, een achttraps automaat van ZF neemt die taak voor zijn rekening.

De Ghibli Trofeo is duidelijk de sportiefste van de twee nieuwkomers. Niet alleen heeft -ie in tegenstelling tot de Quattroporte GTS een mechanisch sperdifferentieel, ook vanbuiten wijkt -ie sterker van z'n reguliere broertjes en zusjes af. Zo krijgt de Ghibli Trofeo net als de Quattroporte Trofeo een aangepaste neus, compleet nieuwe grille en diverse uit koolstofvezel opgetrokken accenten, maar daarnaast ook nog eens een nieuwe motorkap met extra koelopeningen. Het tweetal staat op 21-inch groot lichtmetaal. Leuk detail: de enigszins boemerangvormige lichtsignatuur in de achterlichten is een knipoog naar de kenmerkende units achterop de 3200GT. In het binnenste van de twee nieuwkomers schroeft Maserati - overigens ook in de Levante Trofeo - onder meer een nieuw infotainmentsysteem. Dankzij onder meer sportstoelen en diverse uit koolstofvezel vervaardigde accenten ademt de boel een iets sportievere sfeer.

Een Nederlands prijskaartje is er vooralsnog niet.