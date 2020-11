Mahindra Thar stemt Global NCAP tevreden

Global NCAP, de overkoepelende organisatie achter onder de meer de Euro NCAP, maakt zich al jaren zorgen over de slechte scores die specifiek Indiase modellen tijdens zijn veiligheidsproeven scoren. Met de campagne Safer Cars For India vraagt Global NCAP al jaren om aandacht van onder meer de autofabrikanten zelf om de veiligheidsvoorzieningen van de in India verkochte modellen te verbeteren. Een score van 0 sterren tijdens NCAP-testen, dat zou in 2020 niet meer mogen gebeuren. Suzuki bewees onlangs met de S-Presso dat dit nog steeds kon gebeuren. De Indiase fabrikant Mahindra toont met de Thar aan dat het ook anders kan.

De basisversie van de Mahindra Thar die door Global NCAP aan diggelen is gereden, sleept zowel wat veiligheid voor volwassen inzittenden als veiligheid voor jonge inzittenden betreft vier NCAP-sterren binnen. Het feit dat een airbag voor de bestuurder en bijrijder standaard zijn, is voor een in India verkochte auto zeker niet vanzelfsprekend. Hoewel er vanuit de Global NCAP ook wat commentaar op de Thar was, zou zorgde de afwezigheid van ESC voor onvoorspelbaar rijgedrag, is de Global NCAP in zijn nopjes. De organisatie zegt in een verklaring dat het 'hoopgevend' is dat een Indiase fabrikant zoveel aandacht besteedt aan de veiligheid voor jonge inzittenden in zijn auto.

Thar

Als je de Thar zo ziet, zou je wellicht niet direct denken dat de auto zo goed zou scoren tijdens de ramsessies van de Global NCAP. De Indiase Wrangler-achtige is echter niet meer het iele wagentje dat je wellicht op het netvlies hebt. Die eerste generatie Thar was nagenoeg een directe kopie van de Jeep CJ/Wrangler, iets dat FCA Automobiles niet erg kon bekoren toen Mahindra de Thar ook in de Verenigde Staten aan de man trachtte te brengen. Een gefacelift snuitje moest de Thar begin dit jaar een meer eigen gezicht geven, maar de echte verandering kwam bij de generatiewissel later dit jaar. De nieuwe Thar vertoont nog altijd sterke gelijkenissen met de auto waarop hij is geïnspireerd. Overigens is Mahindra heus niet de enige fabrikant die een Wrangler-achtig model op de menukaart heeft staan. Het Braziliaanse Troller, dat onder de vleugels van Ford opereert, heeft met de Troller namelijk een soortgelijke offroader.