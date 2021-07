Mahindra Bolero Neo: vaarwel TUV300

Maak kennis met de Bolero Neo, een auto met een naam als ware het een flitsend stuk nieuw witgoed. Dat is het gelukkig niet, de Bolero Neo is in feite een aangescherpte versie van de TUV300. Ook de TUV300 moeten we even uitleggen. Mahindra vuurde in 2015 de TUV300 op de Indiase automarkt af, een zo'n 4 meter lange hoekige SUV die zijn platform deelt met de veel langere - en inmiddels stokoude - Mahindra Scorpio. Het leveringsgamma van de TUV300 werd in 2018 uitgebreid met een langere Plus-uitvoering en een jaar later werd de TUV300 uiterlijk bijgewerkt. Mahindra vindt het te vroeg om de auto compleet te vervangen, maar probeert dat met de Bolero Neo toch enigszins.

De Bolero Neo is in feite een nogmaals gefacelifte TUV300, al wordt de bonkige SUV nu iets hoger in de markt gepositioneerd. De alleen met een 2.2 diesel te krijgen Bolero Neo heeft een vernieuwd front met nieuw bumperwerk, aangepaste koplampen en een herziene grille. Ook de TUV300 Plus krijgt een vernieuwde versie, de nog te lanceren Bolero Neo Plus met plek voor maximaal acht inzittenden. De 'korte' versie is met twee extra stoeltjes in de bagageruimte te krijgen. De Bolero Neo heeft in India een vanafprijs van omgerekend zo'n €9.600.