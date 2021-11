Mahindra Roxor neemt meer afstand van Jeep

Het Indiase Mahindra bouwt al jaren een Jeep-lookalike: de Thar. Die biedt het onder de naam Roxor nota bene aan in het land waar de echte Jeep ontstond, de Verenigde Staten. Dat zit Jeep bepaald niet lekker en daarom stonden de twee bedrijven al meermaals tegenover elkaar met hun advocaten. De Roxor leek drie jaar geleden ook wel echt als twee druppels water op de Jeep CJ en dus ging toenmalig Jeep-moederbedrijf Fiat Chrysler in de aanval. Mahindra reageerde in 2020 door de Roxor een wat ander grilletje te geven en kreeg eind dat jaar groen licht voor de verkoop van de Roxor in de VS.

Het lijkt er echter op dat er toen - of daarna - toch nog een afspraak met Mahindra is gemaakt dat de Roxor nog wat verder aangepast moest worden voordat Jeep echt de strijdbijl zou begraven. Mahindra presenteert nu namelijk doodleuk wéér een aangepaste Roxor die nog wat minder op de Jeep lijkt. Dit is dan eindelijk de Roxor die in de VS in de verkoop gaat. Mahindra heeft opnieuw de grille aangepast en de omlijsting van de koplampen, maar daar blijft het niet bij. De voorschermen zijn een stuk bescheidener van formaat en krullen bovendien aan de voorkant niet meer naar beneden, zoals dat bij de Jeep wel het geval is. Al met al oogt de Roxor hierdoor een stuk kaler dan voorheen, maar belangrijker is dat het ook niet langer een 1 op 1 kopie van de Jeep CJ lijkt. Grote overeenkomsten zijn er echter nog altijd.

De Mahindra Roxor heeft ondanks de uiterlijke wijzigingen nog steeds de 2,5-liter viercilinder diesel onder de kap, die een bescheiden 64 pk en 195 Nm koppel levert. De Roxor is begrensd op 89 km/h en is in de Verenigde Staten bovendien niet toegelaten op de openbare weg. Hij mag dus alleen op een afgesloten terrein worden ingezet. De Amerikanen kunnen vanaf omgerekend €16.500 een Roxor bestellen. Dat Mahindra overigens ook op de thuismarkt in India niet vies is van Jeep-kopieën, bewees het vorig jaar met de nieuwe Thar.