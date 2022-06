Mahindra Scorpio-N: eerste nieuwe in 20 jaar

Ook vandaag gluren we weer over de grens om te bekijken wat zich daar allemaal op automobiel vlak afspeelt. We eindigen in India waar Mahindra na twintig jaar met een nieuwe Scorpio komt.

De Indiase autobouwer Mahindra&Mahindra is een werkelijk immense speler in autoland. Het bedrijf verkoopt landbouwvoertuigen, militaire vierwielers en is eigenaar van Automobili Pininfarina. Daarnaast verkoopt het onder merknaam Mahindra zowel personenauto's als lichte bedrijfswagens. In 2021 verkocht Mahindra in India bijna 151.000 personenauto's, waarvan er maar liefst 148.903 een SUV of cross-over waren. Hoogpotige modellen van Mahindra passeerden al meermaals de revue op AutoWeek.nl, waaronder de Bolero en auto's als de Thar, XUV300, XUV500 en de kleine KUV100. Mahindra ken je wellicht ook van de Scorpio, een in 2002 geïntroduceerde SUV die gedurende zijn lange carrière meermaals is gefacelift. In de vorm van de Scorpio-N wordt die hoekige SUV na twintig jaar opgevolgd door een volledig nieuwe generatie.

De Scorpio-N is direct als Scorpio te herkennen, maar oogt met zijn minder hoekige en door Pininfarina getekende carrosserie beduidend moderner. Ten opzichte van het uitgaande model is de SUV aardig gegroeid. Met zijn wagenlengte van 4,66 meter is hij namelijk ruim 15 centimeter langer dan zijn voorganger. De afstand tussen de voor- en achteras bedraagt 2,75 meter, 7 centimeter meer dan bij het vorige model. Mahindra grabbelt in de ton vol jolige marketingkreten en vist er de hashtag #BigDaddyOfSUVs uit op. Interessant.

Net als de oude Scorpio is de Scorpio-N gebouwd op een ladderchassis. Onder meer om de kosten laag te houden, maar ook omdat de Scorpio in het terrein zijn mannetje moet kunnen staan. Dat de moderne tijd in Scorpio-land is aangekomen, blijkt onder meer uit de remmerij. Waar het oude model het nog met trommels achter moest doen, heeft de nieuwe Scorpio-N achter namelijk schijfremmen. Ook een primeur voor de Scorpio-N: hij heeft voortaan ESP en instelbare rijmodi die luisteren naar de namen Zip, Zap en Zoom. De Zip-stand is de zuinige modus, Zap is de reguliere stand en in Zoom moet de Scorpio-N zich van zijn sportiefste kant laten zien. Het interieur van de Scorpio-N is met zijn 8-inch multimediascherm een wereld van verschil met de werkplek van het uitgaande model.

Mahindra levert de Scorpio-N met een 200 pk en 380 Nm sterke geblazen 2.0 benzinemotor en met een 175 pk en 400 Nm krachtige 2.2 dieselmotor. Ook blijft de oude 132 pk sterke dieselmotor gehandhaafd. Beide machines zijn met achter- en vierwielaandrijving te combineren en hebben een handbak of naar wens een automaat. De Mahindra Scorpio-N heeft in India een vanafprijs van €14.375 euro.

Met de Thar bewees Mahindra dat het de boel op orde heeft en ook auto's kan produceren die de Global NCAP tevreden kunnen stellen. Zou een SUV als de Scorpio-N - als we de mate waarin hij door het bpm-monster de stuipen op het lijf wordt gejaagd vergeten - een interessant model voor de Europese markt zijn?