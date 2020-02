Troller TX4: klaar voor een modderbad

Troller is een van origine Zuid-Amerikaanse fabrikant waar Ford Brasil sinds 2007 de eigenaar van is. Troller bestaat als merk nog altijd en sinds 2015 bouwt het de huidige generatie van de T4, de meest recente incarnatie van Troller's Wrangler look-a-like. Het is die auto waar nu een nieuwe variant van beschikbaar is: de TX4.

De Troller, een offroader met een koets van glasvezel die is geplaatst op het ingekorte platform van de Ford Ranger, wordt als TX4 in een net iets ruiger kostuum gehesen. Zo heftig als de TX4 XTreme Concept, die in 2016 zijn debuut beleefde tijdens de Sao Paulo International Auto Show, is de uiteindelijke versie overigens niet. Wel wordt de Troller TX4 aangekleed met zaken als een snorkel, treeplanken, stoer ogende stalen bumpers en led-verlichting. Daarnaast staat de TX4 op speciaal van Pirelli afkomstig offroadrubber. De snuit van de TX4 is, net als de snorkel, het dak en de treeplanken, in het blauw uitgevoerd terwijl de resterende koetsdelen in onder meer bruin en groen vallen uit te voeren. De Troller krijgt als TX4 onder meer gescheiden klimaatregeling en een infotainmentsysteem dat zowel met Android Auto als met Apple CarPlay overweg kan.

Onder de kap ligt een 203 pk sterke vijfcilinder diesel van Ford, een blok dat tot vorig jaar ook in Nederland in de Ranger te krijgen was. Schakelen gaat in alle gevallen met een automaat. De T4 TX4 kost omgerekend net geen 36 mille.