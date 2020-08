Mahindra presenteert nieuwe Thar

De huidige Mahindra Thar loopt sinds 2010 mee en volgens Mahindra is het daarom hoog tijd om helemaal opnieuw te beginnen. Dat wil zeggen; deze Thar voor het nieuwe decennium is weliswaar nieuw, maar grijpt nog altijd terug op bekende lijnen. De offroader is duidelijk geïnspireerd op de Jeep Wrangler. Dat was de vorige ook al, maar met deze nieuwe Thar loopt Mahindra weer keurig in de pas met de 2,5 jaar geleden onthulde Amerikaan. Qua uiterlijk dan, want voor de rest staat hier natuurlijk wel een wezenlijk andere auto.

De Thar houdt het allemaal een stuk bescheidener. Zo treffen we voorin de vierwielaangedreven avonturier een 152 pk en 320 Nm sterke 2,0-liter T-GDI benzinemotor óf een 132 pk en 300 Nm sterke 2,2-liter dieselmotor. Die laten hun krachten via een zestraps automaat of een handgeschakelde zesbak los op de wielen. Ongetwijfeld voldoende om mee uit de voeten te kunnen in het wat moeilijker begaanbare terrein, maar een echte bruut is het zeker niet. In het interieur gaat het er ook betrekkelijk eenvoudig aan toe. Het is allemaal minimalistisch en functioneel en eigenlijk vooral het 7-inch infotainmentscherm zorgt nog voor wat sjeu.

Eén ding is zeker; het is een enorme sprong voorwaarts ten opzichte van de vorige Thar. Dat was een nog veel eenvoudigere terreinwagen met opnieuw duidelijk de creaties van Jeep als grote voorbeeld. Nou heeft Mahindra er sowieso wel een handje van, want met de Roxor heeft het sinds jaar en dag ook al een Jeep CJ-kloon in huis. Op zich laat Jeep Mahindra wat dat betreft aardig hun gang gaan, het ziet de Indiase fabrikant op dit gebied immers niet als een directe concurrent, maar toch kwam het wel een keer tot een botsing. Toen Mahindra twee jaar geleden met het plan op de proppen kwam om de Roxor als bouwpakket aan te bieden in de VS, vond Jeep het toch wat te gortig worden.

Hoe dan ook; de Indiërs kunnen wel voor een prikkie gaan rondrijden in een auto die toch sterk lijkt op een veel duurdere auto. De nieuwe Thar krijgt naar verluidt een vanafprijs van omgerekend tussen de €11.000 en €13.000. In oktober komt de nieuwe Thar er op de markt.