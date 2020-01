Nieuwe snuit voor Mahindra Roxor

Een snelle terugblik. Mahindra, onderdeel van het Indiase Mahindra & Mahindra, liet begin 2018 weten dat het zijn Thar ook in de Verenigde Staten aan de man wilde brengen. De auto zou als Roxor en met een aangepaste aandrijflijn, daarover straks meer, op de Noord-Amerikaanse markt verschijnen, maar daar was FCA Automobiles minder content mee. De sinds 2010 in India in de verkoop zijnde offroader heeft een koets die duidelijk geïnspireerd lijkt op het design dat Jeep al decennia toepast op de Wrangler en diens voorgangers. FCA Automobiles probeert via een rechtsgang voor de komst van de Roxor naar de Verenigde Staten te gaan liggen. Mahindra lijkt nu zijn hachje te willen redden door de Roxor een aangepaste snuit te geven.

De Roxor, die voorheen een Jeep-achtige snuit compleet met verticale sleuven had, krijgt een meer inwisselbare grille waarbij de sleuven zijn vervangen door gaaswerk met ovale koelopeningen. De aangepaste voorzijde kan weinig aan het feit veranderen dat de rest van de auto nog altijd behoorlijk doet denken aan de CJ's van Jeep.

De Roxor, die als CKD-kit naar de Verenigde Staten wordt geëxporteerd, heeft net als de Indiase variant, de Thar, een 2,5-liter viercilinder diesel onder de kap. In de Roxor levert die een bescheiden 64 pk en 195 Nm koppel. De Roxor is in de Verenigde Staten niet toegelaten op de openbare weg en mag dus alleen op een afgesloten terrein worden ingezet. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 89 km/h. Standaard heeft de Roxor een handgeschakelde vijfbak, al staat een automaat met zes verzetten op de optielijst. De vanafprijs ligt in de Verenigde Staten op € 14.980.