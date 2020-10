Licht aangepaste Tesla Model 3 gespot

In de immer drukke wandelgangen waarin de laatste Tesla-roddels worden besproken, gonst het al een tijdje over mogelijke updates voor de Tesla Model 3. Vandaag zijn beelden opgedoken van een Model 3 die net even anders is dan de exemplaren die we in Nederland zo goed kennen.

Twitteraar en Tesla-fan Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) spotte bij de Gigafactory in Fremont wat lichte wijzigingen aan de aldaar geparkeerde Tesla’s Model 3. Hoewel Tesla nog met geen woord rept over de aanpassingen en ze nog niet in de configurator te vinden zijn, lijkt de kans groot dat de door hem gespotte wijzigingen zeer binnenkort hun opwachting maken.

Aan de buitenzijde lijkt er niets aan de hand, totdat je je realiseert dat de lichte rand om de ruiten niet gepolijst, maar wit is. De witte beschermfolie laat hier en daar los en laat dan een zwarte sierstrip rond de zijruitpartij zien.

Het zou kunnen dat Tesla dit als een ‘sportieve’ optie gaat aanbieden, maar het merk kennende lijkt een complete en standaard overgang van chroom naar zwart logischer. De Tesla Model Y, het SUV-broertje van de Model 3, krijgt ook standaard zwarte sierstrips. Zo’n ‘chrome delete’ is ook een populaire aanpassing onder Model 3-bezitters. Tesla slaat hiermee vermoedelijk twee vliegen in één klap, want de matzwarte strip lijkt ons goedkoper te produceren dan het fraaie, glanzende geheel dat nu op de auto’s te vinden is.

De sierstrip in kwestie omvat ook de buitenspiegels. De deurgrepen en het ornament rond de zijknipperlichten en -camera’s, direct achter het voorwiel, zijn bij de gefotografeerde auto’s ook zwart. De logo’s en typeaanduidingen blijven wel verchroomd, zoals dat ook nu het geval is. Overigens zijn de gespotte auto’s niet voorzien van donker ‘privacy glass’ voor de achterste zijruiten, zoals dat bij de Model Y wel standaard het geval is.

Ook aan de binnenzijde zijn wat kleine wijzigingen doorgevoerd. De meest in het oog springende daarvan - alles is relatief – is de dubbele stiknaad langs de middentunnel. Nu is die rand bij de Model 3 van kunststof (foto 6), maar het lijkt erop dat Tesla het geheel met kunstleer wil bekleden. De middenbak zelf is helaas nog afgedekt. Het doorgaans goed geïnformeerde Electrek.co meldt echter dat we ook hier wat wijzigingen kunnen verwachten, onder meer in de vorm van anders gepositioneerde bekerhouders en een nieuw laadplateau voor mobiele telefoons, direct onder het scherm.

Dat de Model 3 wat kleine updates krijgt, is op zichzelf niet gek. De auto verscheen al in 2017 op de Amerikaanse markt en is daar nu dus zo’n drie jaar oud. Wel opvallend is dat de veel nieuwere Model Y nog over een interieur beschikt dat op de maatvoering na direct afkomstig lijkt te zijn uit de Model 3. Het oudere model krijgt de wijzigingen kennelijk eerst, om daarna wellicht gevolgd te worden door de Model Y.

Interessant is ook dat de gefotografeerde Model 3’s voor Europa bestemd lijken te zijn. De grote onderplaat voor de kentekenplaat achter geeft dat weg. Eén auto is zelfs rechtsgestuurd. De wijzigingen zullen dus vermoedelijk meteen voor de gehele wereld bedoeld zijn. Op zichzelf is dat geen verassing, want Tesla houdt ervan om z’n productieprocessen en bestellijsten zo eenvoudig mogelijk te houden.

Of de Model 3 ook aangepaste koplampunits en een elektrische achterklep krijgt, zoals eerder werd voorspeld, wordt uit deze beelden helaas niet duidelijk. Wanneer de wijzigingen precies worden doorgevoerd, evenmin.