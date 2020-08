Foto’s: nieuwe koplampen en elektrische achterklep Tesla Model 3

Om met het meest concrete nieuws te beginnen: de kunststof bak die ‘frunk’ heet bij de Model 3, dus de bagageruimte onder de voorklep, is vanaf nu anders van vorm. Op internet doen verschillende foto’s de ronde van recent afgeleverde Model 3’s met een anders gevormde en ook net even kleinere frunk.

Naar de reden is het gissen, maar de grotere Model S doorliep gedurende z’n carrière een soortgelijk proces. Vroege Model S-en hebben een veel grotere frunk dan latere exemplaren, vooral om ruimte te maken voor een tweede motor op de vooras. Die heeft een Model 3 al, maar de frunk zou wel kunnen wijzen naar de introductie van een warmtepomp. SUV-broertje Model Y heeft die energiebesparende voorziening wel, dus technisch moet het mogelijk zijn. Tesla houdt zoals te doen gebruikelijk de lippen stijf op elkaar, meldt onder meer Electrek.

Koplampen

Dan de meer speculatieve updates. Op het Canadese Tesla-blog Driveteslacanada.ca is een foto verschenen van een Model 3-koplamp met een net even andere indeling dan we gewend zijn. In plaats van een rij spiegels, die het ledlicht als het ware indirect de goede kant op reflecteert, is deze auto in de uiterste hoek van de koplamp voorzien van een duidelijk te onderscheiden lens. Dat suggereert dat Tesla van plan is over te stappen op andere koplamptechniek, die als bij-effect een ietwat gewijzigd uiterlijk heeft. Om een aftermarket-koplamp kan het alvast niet gaan, meldt Driveteslacanada terecht, want zulke producten zijn simpelweg niet beschikbaar. Opmerkelijk is overigens wel dat de recentere Model Y ogenschijnlijk over Model 3-koplampen, maar niet over zo’n lensje beschikt.

Achterklep

In dezelfde set foto’s zit ook een beeld van het scharnierwerk van de achterklep. Daarin lijkt een elektrische demper te zijn opgenomen, een voorziening die de Model 3 op dit moment nog niet heeft. De Model Y heeft dit al, maar beschikt ook over een grote hatchback-klep waarbij de toegevoegde waarde van zo’n hulpje een stuk groter is. Een elektrische achterklep is wel iets dat bij de Model 3 dankzij aftermarket-oplossingen later kan worden ingebouwd. Studie van zo’n oplossing en de situatie op de nieuwe foto toont echter aan dat de demper zelf net even anders is dan bij zo’n oplossing van derden, terwijl ook de stroomtoevoer en de set afdichtrubbers rond de achterruit nieuw zijn.

Voor de duidelijkheid: de witte auto op bovenstaande foto’s toont de huidige situatie. Deze foto’s zijn van onszelf, terwijl de beelden van een rode Model 3 afkomstig zijn van Driveteslacanada. Wie in Nederland onlangs een Model 3 heeft gekocht, wordt van harte uitgenodigd om ons een foto van de situatie onder de voorklep te doen toekomen. Bij voorbaat dank!