Lexus LC: sportief vlaggenschip tot €10.000 duurder

Ruim zeven jaar na zijn introductie is de Lexus LC nog volop in leven. Het luxueuze vlaggenschip van Lexus is ook in Nederland nog leverbaar, maar gaat met hogere prijzen zijn laatste levensfase in.

De hybride Lexus LC 500h Coupé staat nog even voor €140.850 in de Nederlandse orderboeken, maar kost met ingang van augustus €150.850. Inderdaad, we hebben het over een prijsverhoging van €10.000. De hybride Lexus LC heeft net als eerder een 299 pk sterke 3.5 V6 die samen met een elektromotor van 179 pk goed is voor een systeemvermogen van 359 pk. Daarmee bereik je in 5 tellen de 100 km/h en haal je een topsnelheid van 250 km/h.

De LC is er niet alleen als hybride 500h, maar ook gewoon nog met een machtige achtcilinder. De Lexus LC 500 - zonder -h dus - heeft een 464 pk en 540 Nm sterke 5.0 V8 die zijn vermogen via een tientraps automaat naar de achterwielen zendt. In slechts 4,7 seconden stampt de Lexus LC 500 naar de 100 km/h. Zijn topsnelheid bedraagt 270 km/h. Net als de LC 500h wordt ook de LC 500 duurder. De vanafprijs van de Lexus LC 500 Coupé gaat eveneens met €10.000 omhoog en ligt per augustus op €193.995.

Net als voorheen is de Lexus LC er ook weer als open Convertible. De Lexus LC Convertible is er alleen als LC 500. Met achtcilinder dus. Hij stond voorheen vanaf €218.695 in de orderboeken maar kost per augustus €222.695 en dat is vier mille meer dan voorheen.

De speciale Obsidian Editions blijven bestaan, maar stijgen eveneens in prijs. De Lexus LC 500h Coupé kost als Obsidian Edition wordt acht mille duurder en kost €160.850 De LC 500 Coupé Obsidian Edition wordt ook €8.000 duurder en staat vanaf €203.995 in de Nederlandse orderboeken. De open LC 500 is er eveneens als Obsidian Edition. Die wordt 4 mille duurder en kost straks €227.695.

Je bent weliswaar meer geld kwijt aan een LC, maar je krijgt er wat meer voor terug. De LC 500 en LC 500h van het nieuwe modeljaar zijn op diverse vlakken fijngeslepen, staan voortaan standaard op 21-inch lichtmetaal én hebben een opgefrist interieur met daarin een nieuw infotainmentsysteem. Het trackpad dat je voorheen in de middentunnel vond, is daarbij gaan hemelen.