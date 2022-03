Lexus LC nu ook als gelimiteerde Hokkaido Edition

Lexus brengt een speciale editie naar de Nederlandse markt voor de LC Coupé en Convertible: de Hokkaido Edition. Deze gelimiteerde uitvoering is uitgevoerd met specifieke details voor het exterieur en interieur. De prijs is nog niet bekend.

De Hokkaido Edition dankt zijn naam aan het vulkanische eiland Hokkaido in het noorden van Japan, waar Lexus ook een testcircuit heeft. De LC Hokkaido Edition is vooral te herkennen aan het interieur, waar donkerrode bekleding op de middenarmsteun en de armsteun voor de bestuurder direct in het oog springt. Ook een deel van het dashboard aan de bestuurderskant is in die kleur uitgevoerd, terwijl de bijrijder louter op zwart leer uitkijkt. Daarmee creëert Lexus als het ware twee zones in het interieur. De stoelen zijn bekleed met zwart leer, maar de buitenkant van de wangen is ook donkerrood.

Verder heeft de Hokkaido Edition binnenin een unieke sierlijst en is het analoge klokje naast het infotainmentscherm met een rode rand omlijst. Een genummerde plaquette voor de keuzehendel van de automaat benadrukt nog maar eens dat je met een unieke variant onderweg bent. Aan de buitenkant heeft de Hokkaido Edition een zwarte grille en is de behuizing van de achterlichten eveneens zwart. De onderkant van de achterbumper heeft dan wel weer zilverkleurige accenten. De speciale editie rolt op nieuwe 21-inch lichtmetalen wielen en is leverbaar in de kleuren Flare Red, Sonic Platinum, F White en Graphite Black. De Convertible is verder te herkennen aan een donkerrode kap.

Lexus maakt voor de Europese markt in totaal 80 exemplaren van de Hokkaido Edition: 40 Coupés en 40 Convertibles. De Coupé is leverbaar als LC500h en LC500, de Convertible is alleen als LC500 te krijgen. De prijzen maakt Lexus begin april bekend. Overigens bouwt Lexus meer exemplaren van deze gelimiteerde editie dan het totale aantal LC's dat het merk sinds de introductie in 2017 in ons land leverde. Dat zijn er namelijk slechts 61.