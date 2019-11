Productierijp: Lexus LC 500 Convertible

Lexus in januari in de Verenigde Staten al een voorbode zien van de LC 500 Convertible en vandaag is de daadwerkelijke productieversie gepresenteerd. Het feit dat de LC 500 nu van zijn dak is te ontdoen, maakt de auto meer dan voorheen een opvolger van de SC 430, al had die voorganger een stalen klapdak in plaats van een stoffen exemplaar, zoals deze 500 Convertible heeft. Het uit vier lagen opgebouwde klapdak laat zich tot een snelheid van 50 km/h in 15 tellen openen. Sluiten duurt één tel langer.

De LC 500 Convertible heeft de bekende 477 pk 5.0 V8 in zijn neus, een aan Lexus' DirectShift-automaat met tien versnellingen gekoppelde achtcilinder, waarvan het nog maar de vraag is of hij ook geleverd gaat worden naast de hybride 500h-aandrijflijn die Lexus in de dichte LC ook levert. Volgens Lexus heeft het diverse verstevigingen aangebracht om de LC-koets stijf te houden. Sterker nog, de auto moet net zo stijf zijn als zijn dichte broer. Een kunststof windscherm moet het samen met de aerodynamica ook in open toestand tot een prettige ervaring maken in de LC Convertible te rijden. De V8 is voorzien van een soundgenerator én kleppen in het uitlaatsysteem die het geluid van de achtcilinder kunnen versterken.

De opengewerkte LC is komende zomer in de Nederlandse showrooms te vinden. Nederlandse prijzen volgen in de aanloop naar de marktintroductie.