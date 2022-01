Lexus LC en Lexus RX als Obsidian Edition

‘Obsidian’, of in het Nederlands obsidiaan, is een vulkanisch glas dat volgens Wikipedia ‘meestal donkergroen tot diepzwart’ is. Bij Lexus ligt de nadruk uiteraard op die laatste. De LC, LC Convertible en RX zijn als Obsidian uitgevoerd met uiterlijke accenten in zwart en ‘black-chrome’ in plaats van helder chroom. Dat voert best ver. Bij de LC is de grille ‘donker-verchroomd’ en zijn de omlijstingen van koplampen en achterlichten gitzwart. Bij de RX worden zijruitomlijsting, spiegelkappen en bumperdelen in zwart uitgevoerd.

De 21-inch wielen van de LC zijn uniek voor deze versie en echt zwart. Die van de RX zijn met 20 inch iets minder groot en steken dankzij een uitvoering in (opnieuw) duister chroomwerk wat meer af tegen de achtergrond. Dat is bij de RX ook nog meer van belang, want bij dit model is het koetswerk ook altijd zwart. Bij de LC en LC Convertible kan bij de Obsidian-versies worden gekozen uit meerdere kleuren, waardoor mogelijk een mooi contrast ontstaat.

De Obsidian Edition van de LC Coupé lijkt te zijn gebaseerd op de versie met Touring Pack. Dat betekent dat het Torsen-sperdifferentieel, de uitklapbare achterspoiler en de vierwielbesturing standaard zijn, net als een grotendeels met Alcantara bekleed interieur. Op de convertible is dat pakket niet leverbaar en daar brengt de Obsidian-versie geen verandering in. De hybride LC500h kost als Obsidian €140.995, tegen €130.995 voor een regulier exemplaar. Ook de versie met V8 is precies 10 mille duurder, voor een totaal van €180.995. Het Touring Pack kost echter los al €10.855, dus het lijkt een prima deal. Bij de Convertible valt het prijsverschil logischerwijs lager uit: hier kost de Obsidian €204.995, ofwel €3.000 meer dan normaal.

De RX Obsidian Edition is gebaseerd op de Executive Line, maar voegt als extra’s zwartleren bekleding en een panoramadak toe. Hij is met €91.965 dik 2 mille duurder dan een RX450h zonder het pakket.

Lexus krijgt voorlopig de originaliteitsprijs voor de naam in dit genre, maar zeker niet voor het idee. Speciale edities met zwart als hoofdthema vliegen ons namelijk al jaren om de oren. Black, Black Badge, Black Line, Black Collection of Black Edition, het betekent onder de streep allemaal hetzelfde.