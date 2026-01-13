Ga naar de inhoud
Lexus LC Convertible krijgt nieuw front, maar was dat nodig?

Tom's Edition

11
Lars Krijgsman

Technische en vooral uiterlijke tuning is in autoland een gevoelig onderwerp, vooral als het een auto betreft die volgens velen simpelweg van nature geslaagd is vormgegeven. In dit geval gaat het om een Lexus LC Convertible.

De Lexus LC Coupé en LC Convertible zijn in Nederland niet meer leverbaar. De LC loopt internationaal ook op zijn laatste benen, maar dat heeft de Japanse tuner Tom's Edition er niet van weerhouden de LC Convertible op de snijtafel te leggen. Het resultaat dat daarvan af is gekomen, zorgt ongetwijfeld voor voor- en tegenstanders.

De Lexus LC Tom's Edition is gebaseerd op de LC Convertible 500 en heeft dus een V8. Die achtcilinder wordt iets gekieteld, maar hoe sterk hij nu is, meldt het bedrijf nog niet. Opmerkelijker is hoe de auto is vormgegeven. De Tom's Edition krijgt een vernieuwd front met een nieuwe voorbumper, een aangepaste grille en zwarte kunststof inzetstukken. Het geheel doet ons ietwat denken aan een Mazda 6 van de tweede generatie, maar dat zal vast toeval zijn. Tom's Racing geeft de LC Tom's Edition verder een nieuwe achterbumper, sideskirts, een koolstofvezel spoilertje bovenaan de achterzijde, nieuwe uitlaateindstukken en andere lichtmetalen wielen.

Lexus Lexus LC

