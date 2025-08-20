Leapmotor doet goede zaken en het Stellantis-merk is niet van plan om gas terug te nemen. Speciaal voor Europa heeft het daarom naar verluidt een elektrische hatchback ontwikkeld, die in september op de IAA in München zal worden onthuld.

Leapmotor verkoopt wereldwijd en in Europa meer auto’s dan andere Chinese start-ups, concludeerden we eerder. In onze contreien wordt dit verse automerk mede gedragen door Stellantis, wat je kent van onder meer Peugeot, Citroën, Fiat en Opel en allicht helpt bij het winnen van het vertrouwen van de concurrent. Tot nu toe moest Leapmotor het rooien met de kleine en goedkope T03 en de forse en alleen relatief goedkope C10. Een kleinere B10-SUV is onderweg, maar Leapmotor komt ook met een heuse hatchback. Die gaat B05 heten en is gebaseerd op de B01-sedan die al eerder werd gepresenteerd, stelt Automotive News na het bijwonen van een groepsbelletje met investeerders en Leapmotor-CEO Li TengFei.

Leapmotor zou met de B05 mikken op onder meer de Volkswagen ID3 en BYD Dolphin. Daarmee is er in ieder geval potentie voor verdere groei van Leapmotor, dat dit jaar wereldwijd 580.000-650.000 auto’s hoopt te verkopen.