Leapmotor kennen we in Europa als een merk van Stellantis. Niet zoals Opel of Peugeot dat zijn, maar omdat Stellantis een meerderheidsbelang heeft in Leapmotor International, dat de levering van Leapmotors in Europa verzorgt. Leapmotor levert hier vooralsnog de grote C10 en de goedkope T03 en voegde onlangs ‘midddelmaatje’ B10 aan het Europese aanbod toe. Niet zonder succes, zo blijkt. In Europa heeft Leapmotor tot nu toe in 2025 8.311 auto’s verkocht, meldt Bloomberg, tegen 163 vorig jaar.

Toen was het merk uiteraard nog echt aan het opstarten in Europa, maar ook op grotere schaal laat Leapmotor mooie resultaten zien. Zo zou het merk dit jaar wereldwijd afstevenen op maar liefst 500.000 geleverde auto’s. Dat is aanzienlijk meer dan vergelijkbare Chinese start-up-merken als Zeekr, Xpeng en Nio. 500.000 is bovendien dik 72 procent meer dan de 290.000 Leapmotors die vorig jaar werden verkocht, en bovendien 200 procent meer dan op het dieptepunt in augustus 2024. En dan moet de levering van de B10, die in zijn segment erg aantrekkelijk is geprijsd, nog op gang komen …

In Nederland gaat het allemaal wat minder hard met Leapmotor, hoewel er ook hier wel een stijgende lijn zichtbaar is bij het vorig jaar gelanceerde merk. In 2025 gingen er tot nu toe 388 Leapmotors op Nederlands kenteken, tegen 54 in (heel) vorig jaar. Het merk staat daarmee op plek 37 in de merkenranglijst, net onder Honda en boven DS, Bentley en Lancia. De goedkope T03 is bij ons net wat populairder dan de grote C10, die er overigens ook als niet volledig elektrische REEV is.