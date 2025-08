Leapmotor B10: €12.000 goedkoper dan een Volkswagen ID4

Leapmotor startte zijn Europese avontuur met de T03, een compacte elektrische hatchback met een vanafprijs van €19.950. Het enige andere model dat de Chinese fabrikant – die in Europa de handen ineen heeft geslagen met Stellantis – hier levert, is de aanzienlijk grotere C10. Die SUV strekt zich uit over een afstand van zo'n 4,75 meter en is daarmee nog tien centimeter langer dan een Skoda Enyaq. Maar hij is wel flink goedkoper. De Leapmotor C10 is er met volledig elektrische aandrijflijn vanaf €39.050 en kost met kleinere accu en een range extender hetzelfde. Ter vergelijking: de aanzienlijk kleinere Peugeot e-2008 – een elektrische cross-over in het B-segment – kost als extra gunstig geprijsde Style Advantage €36.700 en zit daar dus aardig bij in de buurt. Leapmotor introduceert nu de B10 in Nederland en die is voor de portemonnee nóg aantrekkelijker dan de C10.

Groter en goedkoper dan Peugeot e-2008

De Leapmotor B10 kost in Nederland namelijk €27.995. Voor dat geld krijg je een elektrische SUV die 4,52 meter lang is en een wielbasis van 2,74 meter heeft. Ter vergelijking: een Volkswagen ID4 is een kleine €12.000 duurder, maar is slechts een paar centimeter groter. De vanafprijs van de Leapmotor B10 ligt zelfs een riante €8.705 onder die van de reeds genoemde e-2008, ook al is die laatste dik 20 centimeter kleiner.

Wat de Leapmotor B10 te bieden heeft? Een 218 pk en 240 Nm sterke elektromotor en een 56,2-kWh accu. Die combinatie is goed voor een actieradius van 361 kilometer. Op dat vlak moet de instap-B10 de kleinere maar zwakkere (156 pk) Peugeot dus voor zich dulden; die komt tot 406 kilometer ver. De oplossing van Leapmotor: een variant met 67,1-kWh accu, die 434 kilometer haalt. Die kost minimaal €31.495. Dat is ook de enige variant die er ook als luxueuzer uitgeruste Design (€32.995).

De Leapmotor B10 heeft een 14,6 inch groot infotainmentscherm en een uitgebreid pakket passieve en actieve veiligheidssystemen. Instapuitvoering Life biedt onder meer al een glazen panoramadak met elektrisch zonnescherm en 18-inch lichtmetalen wielen. De Design-versie voegt daar kunstlederen bekleding, uitgebreide sfeerverlichting en elektrisch verwarmbare, ventileerbare én verstelbare voorstoelen aan toe.

Meer Leapmotor

De B10 is de eerste 'wereldauto' van Leapmotor. Daar bedoelt het bedrijf mee dat de B10 zijn eerste model is van 'de B-serie', een reeks modellen waarbij het bij de ontwikkeling ervan al rekening houdt met export naar veel andere markten, naast de Chinese thuismarkt. Die B-reeks gaat uiteraard uit meer modellen bestaan. Sterker nog, dat bestaat hij al. Zo maakt ook deze elektrische sedan er al deel van uit.