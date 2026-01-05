Leapmotor verkoopt in Nederland al de T03, B10 en C10 en daar komen op afzienbare termijn nog de B03X en de B05 bij. In thuisland China is het leveringsgamma van Leapmotor nog een stuk uitgebreider. Zo heeft het in de vorm van de B01 en C01 elektrisch aangedreven sedans en verkoopt het er met de C11, C16 en D19 SUV's die we in ons deel van de wereld helemaal niet kennen. Aan dat rijtje hier onbekende Leapmotors kunnen we er nu een toevoegen: de D99.

De Leapmotor D99 is een ruim 5,2 meter lange MPV die altijd elektrisch is aangedreven. Er is een zogenoemde EREV-versie met een 80,3 kWh accu en een verbrandingsmotor. Die benzinemotor drijft in geen enkel geval de wielen aan en dient puur voor het bijladen van de accu. Voordat die bijspringt, moet je met de 80,3 kWh accu zo'n 500 kilometer (CLTC) kunnen rijden. De volledig elektrische variant heeft volgens zijn scheppers 1.000 v boordspanning en een 115 kWh batterij. Dat levert de lel van een personenbus een bereik op van 720 kilometer.

Uitgebreide specificaties zijn er nog niet, afbeeldingen van het interieur van de D99 evenmin.