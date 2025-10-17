Ga naar de inhoud
Leapmotor D19 is gigantisch vlaggenschip met geweldige wielen

Met of zonder range-extender

15
Leapmotor D19
Jan Lemkes

Het Chinese Leapmotor zoekt zijn geluk in Europa vooralsnog in de veel-voor-weinig-hoek, maar presenteert in China nu een indrukwekkend topmodel. Dit is de Leapmotor D19, een elektrische SUV met of zonder ‘range extender’.

De Leapmotor D19 is het topmodel van Leapmotor, dat in thuisland China overigens niets met Stellantis te maken heeft. De nieuwe SUV lijkt optisch best wel op onder meer de hier wel leverbare B10 en heeft een lidar op het dak en een doorlopende lichtbalk achter die kan ‘communiceren’ door allerlei gegevens en animaties weer te geven. We willen ook graag even schaamteloos subjectief de loftrompet steken over de wielen, want deze grotendeels dichte en gepolijste exemplaren staan wat ons betreft prachtig. In vergelijking met veel andere Leapmotors is de D19 strakker, rechtlijniger en voornamer. En groter, uiteraard.

Voor de verdere duiding vertrouwen we vandaag even op berichtgeving van CarNewsChina, dat de van de Chinese Leapmotor-site getrokken foto’s weet aan te vullen met nuttige informatie. Zo leren we dat de auto zo’n 5,20 meter lang is, en daarmee nog groter dan een Volvo EX90. Er is een elektrische variant met 115 kWh-accu en een versie met range-extender. Een benzinemotor die de accu indien mogelijk van stroom kan voorzien dus, al is dat met alsnog 80,3 kWh pas na honderden kilometers nodig. Of we deze auto ook in Nederland mogen gaan ervaren? Die kans lijkt zo klein als de D19 groot is.

15
Leapmotor Elektrische Auto

