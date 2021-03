Lamborghini belooft twee nieuwe V12-modellen in 2021

Tot nu toe leek het erop dat het enige Lamborghini-nieuws van 2021 de reeds gepresenteerde Lamborghini Húracan STO is. Niets blijkt minder waar: er zitten ook twee modellen of varianten met een V12 in het vat.

Op 16 maart gaf de Volkswagen Groep een uitgebreid inkijkje in het nieuw dat ons dit jaar te wachten staat. Per merk werd uit de doeken gedaan wat er voor dit jaar op de planning staat, al maakten we daarbij al wel de opmerking dat er wellicht toch nog wat verrassingen zouden komen.

Twee V12's

Terecht, naar nu blijkt. Lamborghini kondigt nu in een eigen persbericht namelijk een tweetal nieuwkomers aan dat niet in Volkswagens overzicht werd genoemd. "This year, the Huracán STO will be joined by two further new products, based on the iconic V12", meldt het merk.

Daarbij roepen liefhebbers wellicht meteen om een opvolger voor de Lamborghini Aventador, het topmodel dat al sinds 2011 onder ons is. Waarschijnlijker is echter dat het voor 2021 nog om een tweetal gelimiteerde, hyper-exclusieve auto’s als de Sían en SC20 zal gaan. Deze hypercars op Aventador-basis vinden gretig aftrek en zijn ongetwijfeld een goede manier voor Lamborghini om zowel de magie rond het merk als de eigen bankrekening te voeden.