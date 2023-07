Komt de elektrische supercar van BYD toch naar Europa?

Voordat BYD de elektrische Han en de Tan op de Nederlandse markt bracht, kende je het merk wellicht al van zijn elektrische stadsbussen. In korte tijd is het aanbod van BYD een stuk groter geworden. De compactere SUV BYD Atto 3 kwam de gelederen versterken en vervolgens kwam niet alleen de BYD Dolphin, maar ook de BYD Seal onze kant op. Heeft BYD verder nog plannen? Ongetwijfeld, en mogelijk kunnen we je over een ervan meer vertellen.

Allereerst heeft BYD in thuisland China een compact elektrisch model in het aanbod dat voor de Nederlandse markt zeer interessant zou kunnen zijn. We hebben het over een 3,78 meter lange compacte hatchback die net als de Seal en Dolphin vernoemd is naar een dier dat zijn leven graag in of rond de zee bezigt: de Seagull. De BYD Seagull is echter niet de auto die in dit artikel de hoofdrol speelt, dat is namelijk de Yangwang U9. Yangwang is een hagelnieuw submerk van BYD waarmee het zich richt op het premiumhoekje van autoland. Begin dit jaar stelde BYD al de Yangwang U8 en de Yangwang U9 voor. Die eerste is een Defender-achtige SUV die met een volledig elektrische aandrijflijn leverbaar wordt, maar waar ook een plug-in hybride variant van verschijnt. De Yangwang U9 is een auto van een heel andere orde.

De Yangwang U9 is namelijk een volledig elektrische hypercar. De Yangwang U9 heeft vier samen elektromotoren die samen 1.000 pk sterk zijn, en moet zich in slechts 2 tellen vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h kunnen katapulteren. De Nederlandse importeur zei eerder tegen AutoWeek dat er vooralsnog geen plannen waren op Yangwang ook naar Europa te halen. In de database van het Europese patentbureau én in dat van het Engelse patentbureau hebben we bewijs gevonden dat BYD het ontwerp van de Yangwang U9 ook hier heeft vastgelegd. Dat zou er zomaar op kunnen wijzen dat er achter de schermen meer speelt.

Zie jij kansen voor de elektrische Yangwang U9 in Europa? Waarom wel, of waarom juist niet?