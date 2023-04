In een vloeiende beweging voegt BYD twee interessante nieuwe elektrische auto's toe aan zijn Europese leveringsgamma: de BYD Dolphin en de BYD Seal. De BYD Seal is een elektrische sedan met een elektrisch bereik van tot maar liefst 570 kilometer. Hij komt ook naar Nederland!

Highlights BYD Seal

Rivaal voor Nio ET5, Xpeng P7 en Tesla Model 3

Tot 570 kilometer bereik

Ook naar Nederland

BYD haalt de Dolphin naar Nederland om het leven van auto's als de MG 4 Electric en Volkswagen ID3 minder plezierig te maken. Maar Build Your Dreams trekt nog een nieuw model uit zijn Chinese portfolio om de Europese markt mee te bestoken. Dit is de BYD Seal, een elektrische sedan waarmee BYD zijn pijlen niet alleen richt op de Xpeng's P7 en Nio's ET5 van deze wereld, maar ook de Tesla Model 3 in het vizier heeft. Voor de fervente bezoeker van AutoWeek.nl is het wellicht geen grote verrassing dat BYD de Seal naar Europa haalt. Al in september 2022 vond AutoWeek de eerste aanwijzingen dat de elektrische sedan ook Europees asfalt onder zijn wielen zou krijgen.

Net als de BYD Dolphin is de Seal een model dat deel uitmaakt van de BYD's Ocean-modellijn. Naast een diervriendelijke naam heeft de Seal natuurlijk meer te bieden, maar wat precies? Onder meer een bereik van tot maar liefst 570 kilometer. Daarover straks meer. Eerst de afmetingen. De BYD Seal is 4,8 meter lange sedan die daarmee exact één centimeter langer is dan de Nio ET5. Wel is de Dolphin 8 centimeter korter dan de Xpeng P7 en 11 centimeter langer dan de Tesla Model 3. Auto's als de Mercedes-Benz EQE (4,95 meter) en de op stapel staande Volkswagen ID7 (ruim 4,95 meter) zijn een maatje groter. De wielbasis van de net als de Dolphin door Wolfgang Egger getekende en met de Ocean Aesthetics-designtaal overladen BYD Seal is met 2,92 meter kleiner dan die van de Xpeng P7 (3 meter), maar enkele centimeters groter dan die van de Nio ET5.

De bagageruimte van de BYD Seal slokt tot 402 liter op. Althans, achterin. Ook onder de voorklep heeft de BYD Seal een bagageruimte. In die zogenaamde frunk kun je tot 43 liter aan materiaal kwijt.

Tot 570 kilometer bereik

In thuisland China is de BYD Seal er met een 61,4 kWh accu en met een ruim 80 kWh groot exemplaar. In Europa heeft de BYD Seal altijd een ruim 80 kWh pakket in zijn bodem. Wél kun je kiezen uit twee motorversies. Er is een 313 pk krachtige achterwielaangedreven variant die de elektrische sedan al in 5,9 tellen aan een snelheid van 100 km/h helpt. De BYD Seal schopt het in die configuratie dankzij een 82 kWh accu tot een elektrische actieradius van 570 kilometer.

Daarboven staat een maar liefst 530 pk sterke vierwielaangedreven variant waarmee je in slechts 3,8 seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h zoemt. De voorste elektromotor stuurt 218 pk naar de voorwielen, het achterste exemplaar zendt op zijn beurt 318 pk naar de achterwielen. Deze krachtigere BYD Seal noteert een WLTP-bereik van 520 kilometer achter zijn naam. Hij heeft onder meer een variabel onderstel. Opvallend: de vierwielaangedreven Seal heeft een accupakket dat met 80 kWh iets kleiner is dan dat van z'n achterwielaangedreven broertje. Ongeacht de gekozen aandrijflijn heeft de BYD Seal een topsnelheid van 180 km/h.

Het accupakket van de BYD Seal is met tot 150 kW vol te jagen met kakelverse stroom. Dat betekent dat een tot 30 procent leeg gereden accupakket in 26 minuten tot 80 procent van zijn kunnen is vol te laden. Een warmtepomp is standaard, hetzelfde geldt voor V2L-technologie (3 kW) waarmee je andere apparaten kunt opladen. De Seal kent de rijmodi Eco, Normal, Sport en Snow.

Interieur en uitrusting

Net als de kleinere BYD Dolphin lijkt ook de BYD Seal behoorlijk in z'n spullen te zitten. Zo komen er varianten beschikbaar waarin de voorstoelen niet alleen elektrisch verwarmbaar, maar ook ventileerbaar zijn. In de vierwielaangedreven variant is de bestuurdersstoel niet alleen achtvoudig verstelbaar, maar ook voorzien van een verstelbare lendensteun. BYD spreekt over zitmeubilair met geheugenfuncties en over de beschikbaarheid van zaken als een glazen panoramadak en privacy glass.

Net als in de BYD Atto 3 en Dolphin vinden we centraal in het dashboard van de Seal een draaibaar infotainmentscherm dat in dit geval een diagonaal heeft van 15,6 inch. Achter het stuurwiel zit een 10,25 inch lcd-display en - afhankelijk van de gekozen uitvoering - topt BYD het binnenste af met een 12 luidsprekers tellend audiosysteem.

Op de lijst met standaard passieve en actieve veiligheidssystemen komen zaken voor als Forward Collision Warning, Automatic Emergency Braking, Rear Collision Warning, Rear Cross Traffic Alert en Rear Cross Traffic Brake, Lane Keep Assistance, Lane Change Assist en Emergency Lane Keep. De lijst gaat verder met zaken als een 360-graden-camera, intelligente cruise control en automatisch groot licht.

De BYD Seal komt in vier kleuren beschikbaar. Voor de kleurstelling van het interieur heeft BYD zes kleuren beschikbaar.

Prijzen en informatie voor de Nederlandse markt volgen later dit jaar. BYD spreekt over een marktintroductie in augustus dit jaar.