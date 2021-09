Subaru Forester Wilderness is los

Zoals verwacht is de Forester de tweede Subaru die de Wilderness-behandeling krijgt. De modelvariant wordt in de VS gelanceerd, gelijktijdig met de eerder in Japan aangekondigde faceliftversie.

‘Wilderness’ is de naam die Subaru begin dit jaar op een extra ruige versie van de Outback plakte. Die auto is daarmee best opmerkelijk, aangezien het om een opgeruigde versie gaat van een auto die weinig meer is dan een opgeruigde uitvoering van de (weliswaar niet-bestaande) Legacy Wagon. Bent u daar nog?

Bij de Forester is de boel wat dat betreft iets overzichtelijker. De middelgrote Cross-over krijgt zoals verwacht ook de Wilderness-behandeling. Net als bij de Outback wordt de auto gepresenteerd in een helder blauwe tint met gele accenten, terwijl onder meer de wielen juist in zwart zijn uitgevoerd. Het blijft niet bij opsmuk, want de Forester Wilderness staat ook een halve inch (1,27 cm) hoger op de poten dan andere uitvoeringen. Ook zijn er terreinbanden en bodembeschermers gemonteerd. De bekleding is van een waterafstotend materiaal gemaakt, net als bij ‘onze’ Outback Field.

De Wilderness heeft ook het nieuwe Forester-front, dat eerder al in Japan werd gepresenteerd. Met zijn L-vormige koplampen is de vernieuwde Forester goed te onderscheiden van zijn voorganger. In de VS wordt de gefacelifte auto ook als Premium, Sport en Limited aangeboden. Wanneer de nieuwe Forester naar Nederland komt is nog niet bekend, maar de Wilderness verwachten we hier per definitie niet.