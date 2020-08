Kia stuurt Sonet in India de weg op

Kia heeft de gloednieuwe Sonet aan het wereldpubliek getoond. De nieuwe compacte cross-over is vanuit het Indiase New Delhi het toneel opgestuurd. Kia koos deze plek uiteraard niet geheel willekeurig uit.

Begin dit jaar debuteerde de Kia Sonet al in conceptuele vorm tijdens de Delhi Auto Expo. Een klein halfjaar later acht Kia het de hoogste tijd om de productieversie van de compacte SUV te presenteren. Dat gebeurt wederom in de Indiase hoofdstad, omdat de Sonet in feite speciaal voor dat land in het leven is geroepen. De compacte Zuid-Koreaan is in India ontwikkeld en wordt er ook gebouwd.

Met de Sonet wil Kia inspelen op de groeiende vraag naar compacte SUV’s in landen als India. Uiteraard had men bij de ontwikkeling van de auto een jong publiek in het achterhoofd. De bijna viermeter lange Sonet krijgt veel bekende Kia-lijnen, zoals bij de ‘tiger-nose’-grille, en is rondom voorzien van een stootrand voor de échte cross-over-look. De koplampen zijn standaard met ledlampjes gevuld. Aan de achterkant loopt de lichtbalk geheel volgens de trend in één stuk door over de gehele breedte, al brandt het middenstuk niet mee. Met de optionele GT-Line-uitvoering staat de Sonet wat stoerder op zijn wielen en krijgt hij her en der extra sportieve opsmuk zoals rode accenten in de koets.

Binnenin steelt een 10,25-inch scherm, volgens Kia het grootste in vergelijking met zijn lokale concurrenten, de show. Deze vormt een optisch geheel met het cluster achter het stuurwiel. Grote rechtopstaande roosters markeren de middenconsole. Bij de GT-line wordt ook binnenin met rode accenten gewerkt en krijgt het dashboard een iets luxere uitstraling.

Op motorgebied krijgt de Sonet-koper drie opties voorgeschoteld. Op benzinevlak is er keuze uit een turboloze 1,2-liter viercilinder of een 1.0 T-GDi. Liefhebbers van dieselmotoren kunnen aan de slag met een 1.5 CRDi. Voor de transmissie liggen tal van mogelijkheden klaar: van een handgeschakelde vijf- of zesbak tot zestraps automaat of zeventraps DCT. Ook de nieuwe gerobotiseerde zestraps iMT-bak is leverbaar in de Sonet.

De tijd dat auto’s uit landen als India zonder enige vorm van veiligheidsvoorzieningen de straat op worden gestuurd, ligt wat Kia betreft achter ons. De Sonet krijgt zes airbags, ABS, ESC, ISOFIX en andere voorzieningen als parkeersensoren en automatisch inschakelbare verlichting.

De Kia Sonet staat binnen twee maanden bij de Indiase dealers. In een later stadium brengt Kia de auto ook op andere markten uit. De kans is zeer klein dat de Sonet ook hier in de showrooms belandt.